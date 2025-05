Der neue Haushalt der Junta wird die 50-Milliarden-Euro-Grenze überschreiten

Héctor Barbotta Sevilla Donnerstag, 22. Mai 2025 Compartir

Der Regierungsrat der Junta de Andalucía hat den Beschluss gefasst, den Prozess der Aufstellung der Haushalte für das kommende Jahr einzuleiten. Die wichtigste Neuerung ist, dass der Gesamtbetrag zum ersten Mal 50 Milliarden Euro überschreiten wird.

Das Dokument befindet sich noch am Anfang des Prozesses, der vor Ende des Jahres mit der Verabschiedung als Gesetz durch das andalusische Parlament seinen Höhepunkt erreichen soll, aber die andalusische Finanzministerin und Regierungssprecherin Carolina España sagte, dass es aufgrund des Anstiegs der Wirtschaftstätigkeit und der Erhöhung der Kosten für Dienstleistungen logisch sei, dass die 50-Milliarden-Grenze überschritten werde.

Der Minister betonte, dass die Priorität wieder auf dem Gesundheitswesen, der Bildung, der Abhängigkeit und der Stärkung des Unternehmensgefüges liegen wird, «weil dies die Politik ist, die Arbeitsplätze schafft», und wies die Vorstellung zurück, dass in diesem Wahljahr, da die Legislaturperiode Mitte 2026 endet, die Haushaltskriterien anders sein werden als die, die die andalusische Regierung in den letzten Jahren angewendet hat.

Nach Ansicht von España besteht kein Widerspruch zwischen der jährlichen Erhöhung des Haushalts der Regionalregierung und der Forderung nach einer besseren Finanzierung Andalusiens, da der Anstieg der Einnahmen eine Folge der guten Wirtschaftsleistung und der Zunahme der Zahl der Steuerzahler dank der von der andalusischen Regierung durchgeführten Politik ist.

Kein Staatshaushalt

«Wir halten uns an das, was wir gesagt haben, und wir halten uns, was fast noch wichtiger ist, an das Gesetz und an die Verpflichtung, dem Parlament einen Haushaltsplan vorzulegen; das können nicht alle Regierungen von sich behaupten», sagte das Ratsmitglied, das den Verdienst hervorhob, in einem Szenario, in dem es keinen allgemeinen Staatshaushalt gibt, rechtzeitig und in dieser Form und in dieser Höhe einen Haushaltsplan zu erstellen.

Spanien bedauerte, von der Zentralregierung keine Nachricht über die ausstehenden Abschlagszahlungen erhalten zu haben, und wies darauf hin, dass das Finanzministerium ein Dekret mit der Aktualisierung genehmigen sollte, da die Schulden gegenüber Andalusien am 30. April bereits 1,2 Milliarden Euro betrugen.

Er wies jedoch darauf hin, dass Andalusien keine Cashflow-Probleme hat und seine Lieferanten regelmäßig bezahlt werden, aber er wies darauf hin, dass es andere autonome Gemeinschaften gibt, die bereits beginnen, in ein Szenario von Schwierigkeiten zu geraten. «Sie wollen ein Problem, das sie selbst geschaffen haben, nicht lösen», sagte er in Bezug auf die Regierung. Seiner Meinung nach wäre es normal, dass die Abschlagszahlungen in den allgemeinen Staatshaushalt aufgenommen werden, und er betonte, dass es nicht die Schuld der autonomen Gemeinschaften ist, wenn es keine Budgets gibt, sondern die Schuld der Regierung«.