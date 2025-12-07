Rodalquilar: die geheimnisvolle Geisterstadt zwischen den Bergen im Süden Spaniens

R. Pérez Rodalquilar Sonntag, 7. Dezember 2025 Teilen

Zwischen Vulkanbergen und einer wie eine Wüste anmutenden Landschaft verbirgt sich eines der Dörfer mit den beeindruckendsten Geschichten in der Provinz Almería. Rodalquilar, eine kleine Ortschaft in der Gemeinde Níjar im Naturpark Cabo de Gata-Níjar, entwickelte sich von einer bedeutenden Bergbaustadt zu einer Geisterstadt. Von einst 1.400 Einwohnern hat es heute nur noch 170 Einwohner, obwohl diese Zahl im Sommer dank des Tourismus steigt.

Das Rodalquilar-Tal und sein Bergbaugebiet haben ihren Ursprung in der Sierra del Cabo de Gata. Die Berge auf der einen und das offene Meer auf der anderen Seite schaffen eine einzigartige Landschaft. Bauernhäuser, Wasserräder und Zisternen erinnern daran, dass es auch vor der Ausweitung des Bergbaus Landwirtschaft und Viehzucht gab.

Der Goldrausch begann Ende des 19. Jahrhunderts, als Unternehmen und Privatpersonen aus Spanien, Europa und Amerika die Minen ausbeuteten. Die Produktion war bemerkenswert: In etwas mehr als zwei Jahren wurden tausend Kilogramm Gold gefördert, zwischen 1957 und 1966 insgesamt schätzungsweise fünftausend Kilogramm. An diesem Standort wurde auch ein Mineral namens Rodalquilarit entdeckt. Die geringe Konzentration des Metalls im Gestein machte den Abbau jedoch schließlich unrentabel, und die Minen wurden endgültig geschlossen.

Als der Bergbau eingestellt wurde, wanderte die Bevölkerung ab und viele Häuser verfielen. Die Lage innerhalb des Naturparks begünstigte die teilweise Sanierung des Stadtzentrums, obwohl die für die Arbeiter erbauten Häuser abgerissen oder zugemauert wurden, um eine illegale Besetzung zu verhindern. Heute ist Rodalquilar eine Touristenattraktion mit ländlichen Unterkünften und Wanderwegen, die den alten Bergbauinfrastrukturen folgen.

Die Stadt beherbergt den Botanischen Garten Albardinar (Jardín Botánico del Albardinar), der sich dem Schutz der einheimischen Pflanzenarten Almerías widmet, sowie die Verwaltungsstelle des Parks, in der Ausstellungen zum Thema Umwelt zu sehen sind. Darüber hinaus dienten die Minen und Buchten der Stadt als Kulisse für zahlreiche Filme, darunter „Der Tod hatte einen Preis« und „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug«.

Typische Häuser in Rodalquilar. ABC

Rodalquilar bewahrt eine stille und stimmungsvolle Atmosphäre. Zwischen Ruinen, restaurierten Häusern und durch den Bergbau geformten Hügeln bleibt die Erinnerung an eine Vergangenheit erhalten, die das Leben im Tal vollständig verändert hat. Dieser Bezirk ist zu einem Zufluchtsort für Künstler und Bohemiens geworden, die dem Stress der Großstädte entfliehen wollen.

Eines der magischsten Ereignisse des Jahres, das in Rodalquilar gefeiert wird, ist die traditionelle „Noche de las Velas« (Nacht der Kerzen), eine ideale Aktivität für die ganze Familie, für Paare oder Freunde, die Astronomie, Kunst, Unterhaltung, Gastronomie und Live-Musik umfasst.

Darüber hinaus findet seit mehr als 20 Jahren das Festival Clásicos en el Parque statt, das in Spanien aufgrund der Verbindung von Musik, Natur und Kulturerbe im Herzen des Naturparks Cabo de Gata-Níjar einzigartig ist. Es handelt sich um ein Klassik-Event mit Einflüssen anderer Stilrichtungen, das jedes Jahr im Juli an symbolträchtigen Orten in Rodalquilar stattfindet, darunter das Amphitheater, der Patio de Los Espartales und der Vivero, die alle mit der Bergbauvergangenheit dieser einzigartigen Enklave in Verbindung stehen.