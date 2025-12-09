Gefängnis für die wegen des Mordes an dem kleinen Luca in Almería verhaftete Mutter und deren Partner

Nerea Escámez Garrucha Dienstag, 9. Dezember 2025 Teilen

Die Zivil- und Voruntersuchungsabteilung des Gerichts erster Instanz Nr. 4 von Vera hat die Verhaftung der beiden wegen des Todes des vierjährigen Luca Festgenommenen, seiner Mutter und ihres Lebensgefährten, angeordnet. Die Leiches des Jungen war am Mittwochabend am Strand von Garrucha in der Provinz Almería an der Grenze zu Mojácar leblos aufgefunden worden.

Nachdem sie heute in Untersuchungshaft genommen wurden, hat der Richter Untersuchungshaft ohne Kaution für die Beschuldigten angeordnet, die zunächst des Mordes und des gewohnheitsmäßigen Missbrauchs beschuldigt werden. Diese Entscheidung wird mit der Schwere der Tat begründet, um die Gefahr der Flucht und der Zerstörung von Beweisen zu vermeiden.

Nachdem J.D., der Lebensgefährte der Mutter von Luca, vor dem Richter Platz genommen hatte, hat er eine Erklärung zum Sachverhalt abgegeben, während die Mutter des Kindes von ihrem Recht zu schweigen Gebrauch gemacht hat, so Quellen des Obersten Gerichtshofs von Andalusien (TSJA).

Der Fall, der unter Ausschluss der Öffentlichkeit untersucht wird, macht Garrucha «bestürzt» über den Tod des Kindes, das nach den ersten Anzeichen der vorläufigen Autopsie «Anzeichen von körperlicher und sexueller Gewalt» gezeigt hätte. Die Kriminalpolizei der Guardia Civil fährt fort, die Elemente, die diesen Fall umgeben, zu analysieren, um das Verbrechen zu rekonstruieren.