66-Jähriger schießt auf Minderjährigen nach einem Streit in einer Bar in Vélez-Málagas Ortsteil Almayate

Beamte der Nationalpolizei haben einen 66-jährigen Mann verhaftet, der in Vélez-Málagas Ortsteil Almayate mit einer Schrotflinte auf einen Minderjährigen und einen 29-jährigen Mann geschossen hat. Wie die befragten Quellen gegenüber SUR bestätigten, handelt es sich bei den Opfern um Halbbrüder, die, wenn auch nur leicht, verletzt wurden.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 22 Uhr. Zunächst kam es zu einem Streit zwischen dem 68-Jährigen und den Halbbrüdern in einer Bar des Küstenorts, bei der der ältere der beiden Halbbrüder bereits Prellungen und Kopfverletzungen erlitt. Dann ging ersterer nach Hause, holte eine Schrotlinte und schoss auf die beiden, die er auf der Straße vor der Bar vorfand und traf dabei den Minderjährigen an der Schulter und an einem Bein

Kurz darauf wurde der Täter von der Nationalpolizei festgenommen, die bereits während des Streits in der Bar informiert worden war. Aus mit dem Fall vertrauten Quellen geht hervor, dass der Festgenommene den Sachverhalt gegenüber der Polizei zugegeben hat, obwohl er sich damit zu rechtfertigen versuchte, dass er zuvor von den beiden Stiefgeschwistern beleidigt worden sei.

Die Opfer dagegen behaupteten, sie hätten protestiert, als der ältere Mann gegenüber einigen jungen Frauen eine Reihe obszöner Bemerkungen gemacht hatte. Dann sei der Mann einfach ausgerastet. Die Nationalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.