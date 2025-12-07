Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
CPB Málaga
Unfall

Frontalzusammenstoß in Alcaucín: ein Toter und ein Verletzter

Der Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen auf der A-402

Ester Requena

Alcaucín

Sonntag, 7. Dezember 2025

Das lange Wochenende der Unbefleckten Empfängnis hat auf den Straßen von Málaga mit einer schwarzen Farbe begonnen. Ein Mensch starb nach einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos am Samstag auf der A-402 im Gemeindegebiet von Alcaucín.

Der Vorfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr, als Zeugen die Notrufnummer 112 über einen Unfall «mit Verletzten und eingeklemmten Personen» auf der Straße Richtung Vélez-Málaga alarmierten. Die Gesundheitsdienste, die Guardia Civil und die Feuerwehr der Provinz wurden zum Unfallort gerufen.

Einer der Fahrer, 47 Jahre alt, wurde in die Erstversorgungseinrichtung von La Viñuela gebracht. Der andere starb noch am Unfallort, und die Feuerwehr musste die Leiche bergen, wie die Feuerwehr der Provinz mitteilte...

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abschiedsfest am Montag mit Konzert im Restaurant Richie in Torrox Costa
  2. 2 Weihnachtsmarkt von Torrox Costa wird rund dreißig Aussteller und Darbietungen bieten
  3. 3 Torrox präsentiert sein Programm für Weihnachten mit rund zwanzig Aktivitäten
  4. 4 Bewegendes Video: Gorilla wird im Zoo Bioparc Fuengirola vor den Augen des Publikums geboren
  5. 5 Vorverkauf für den Caminito del Rey für Besuche vom 24. März bis zum 28. Juni 2026 begonnen
  6. 6 Spanien bangt wegen Schweinepest um Milliardengeschäft
  7. 7 Wanderung im Hinterland der Costa del Sol: der Rundweg, der zum Heiligtum der Virgen de Belén führt
  8. 8 Torrox rüstet sich für seine berühmte %u201EFiesta de las Migas»
  9. 9 Barblin Beier ist Unternehmerin und Mitglied des alten Ordens Ordens von St. Lázaro in Marbella
  10. 10 Mijas startet in die Weihnachtszeit mit Lichterglanz und vollem Festprogramm

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Frontalzusammenstoß in Alcaucín: ein Toter und ein Verletzter

Frontalzusammenstoß in Alcaucín: ein Toter und ein Verletzter