Frontalzusammenstoß in Alcaucín: ein Toter und ein Verletzter

Das lange Wochenende der Unbefleckten Empfängnis hat auf den Straßen von Málaga mit einer schwarzen Farbe begonnen. Ein Mensch starb nach einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos am Samstag auf der A-402 im Gemeindegebiet von Alcaucín.

Der Vorfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr, als Zeugen die Notrufnummer 112 über einen Unfall «mit Verletzten und eingeklemmten Personen» auf der Straße Richtung Vélez-Málaga alarmierten. Die Gesundheitsdienste, die Guardia Civil und die Feuerwehr der Provinz wurden zum Unfallort gerufen.

Einer der Fahrer, 47 Jahre alt, wurde in die Erstversorgungseinrichtung von La Viñuela gebracht. Der andere starb noch am Unfallort, und die Feuerwehr musste die Leiche bergen, wie die Feuerwehr der Provinz mitteilte...