Neuer Nutzungsplan für den Hafen von Caleta de Vélez: Wo wird umgestaltet und wie werden die Flächen organisiert?

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Dienstag, 9. Dezember 2025

Die Modernisierung und der Ausbau des Fischerei- und Freizeithafens von Caleta de Vélez, des größten Hafens im andalusischen Mittelmeer gemessen am Fangvolumen, erhalten neue Impulse. Die Region Axarquía hat damit einen weiteren Schritt in der Planung eines ihrer wichtigsten Wirtschaftsmotoren unternommen.

Die andalusische Regionalregierung hat die Abgrenzung der Hafenflächen und -nutzungen für den Hafen von Caleta de Vélez genehmigt. Dieses lang erwartete Dokument definiert die Aktivitäten der Hafenanlage und soll deren Betrieb optimieren und ihre Rolle als Zentrum für Beschäftigung und Wirtschaft stärken.

Die Ministerin für öffentliche Arbeiten der Junta de Andalucía, Rocío Díaz, betonte, dass dieser Fahrplan das Ergebnis von Investitionen in Höhe von fast sechs Millionen Euro in den letzten Jahren sei, um den Hafen zu modernisieren und den Service für die Nutzer zu verbessern. „Wir handeln umgehend und gestalten die Zukunft des Hafens von Caleta de Vélez als Zentrum für die Schaffung von Arbeitsplätzen«, erklärte sie in einer Stellungnahme.

Der Plan legt fest, wie die Flächen an Land und auf See organisiert werden und welche Aktivitäten in den jeweiligen Bereichen durchgeführt werden dürfen. Ziel ist es, nachhaltiges Wachstum zu fördern, das Zusammenspiel verschiedener Nutzungen zu verbessern und die Integration des Hafens in die Stadt zu stärken.

«Strategisch für den Landkreis»

Das Dokument definiert detailliert die für Fischerei, Freizeitschifffahrt und Nebentätigkeiten vorgesehenen Gebiete und strebt laut Regionalregierung den „maximalen sozialen und wirtschaftlichen Nutzen« des Hafens an, der 1983 unter die Kontrolle der autonomen Gemeinschaft fiel und heute „strategisch wichtig für die Region« ist.

Der Hafen, der über einen Fischereihafen und einen Jachthafen mit fast 500 Booten verfügt, ist wie folgt in die verschiedenen Aktivitäten aufgeteilt:

- Fischerei: Dieser Bereich befindet sich weiterhin in der westlichen Zone, rund um den Innenhafen und den Wellenbrecher. 35.519 Quadratmeter sind für die Einrichtungen und Ausrüstung des Sektors vorgesehen.

- Freizeitschifffahrt: Dieser Bereich konzentriert sich auf die östliche Zone. Der Hafen verfügt über 274 Liegeplätze und eine Wasserfläche von fast 20.000 Quadratmetern sowie 3.830 Quadratmeter Landfläche für Serviceeinrichtungen und Büros.

- Nebentätigkeiten und Werkstätten: 13.000 Quadratmeter werden für den Schiffbau und die Schiffsreparatur reserviert, hinzu kommen mehrere Flächen entlang der zweiten Pierreihe für Freizeit- und Fischereidienstleistungen. Insgesamt umfassen diese Bereiche mehr als 39.000 Quadratmeter, einschließlich des Parkplatzes und des Wohnmobilbereichs (2.300 Quadratmeter).

Die Verabschiedung des Dokuments bedeutet «einen Aufschwung für einen der dynamischsten Häfen im östlichen Andalusien, der eine wichtige Fischereitätigkeit mit einer wachsenden nautischen und touristischen Aktivität verbindet». Die andalusische Regierung ist zuversichtlich, dass diese Abgrenzung die Investitionen beschleunigen, die Koexistenz der Nutzungen verbessern und die wirtschaftliche Entwicklung des Gebiets fördern wird.

Ausweitung des Geländes

Es sei daran erinnert, dass die andalusische Regionalregierung im Sommer 2022 das Erweiterungsprojekt des Hafens von Caleta de Vélez von privaten Investitionen abhängig machte. Das Ministerium für öffentliche Arbeiten schloss eine Finanzierung der mit 79,3 Millionen Euro veranschlagten Arbeiten aus und erklärte, es suche nach privaten Investoren.

Bereits 2008, zu Beginn der letzten Wirtschaftskrise, wurde der Entwicklungsplan für den Hafen genehmigt. Dieser sah eine Erweiterung um rund 500 Liegeplätze, den Bau eines neuen, parallel zum bestehenden verlaufenden, etwa 850 Meter langen äußeren Wellenbrechers sowie eines neuen, 490 Meter langen Gegenwellenbrechers im Westen vor. Die geplanten Investitionen beliefen sich auf insgesamt rund 79,3 Millionen Euro, davon 12,3 Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln, 51,4 Millionen Euro aus einer Mischung aus öffentlichen und privaten Investitionen und 15 Millionen Euro aus privaten Mitteln.