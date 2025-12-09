Rundum gelungener Weihnachtsmarkt in Torrox Costa

SDA Torrox Dienstag, 9. Dezember 2025 Teilen

Rundum gelungen war der Weihnachtsmarkt, der von Freitag bis Montag unterhalb der Bushaltestelle von Torrox Costa stattgefunden hat. Denn neben Ständen mit Kunsthandwerk und Weihnachtsschmuck, die es auch auf anderen Weihnachtsmärkten in der Provinz Málaga gibt, konnte man auch Glühwein, Bratwürste und deutsches Weihnachtgsgebäck kaufen wie beispielsweise an den Ständen des Deutschen Supermarkts und der Vereinigung AC. Ayudamos a Torrox y El Morche von Szilvia und Michael Reiss, die regelmäßig Lebensmittelsammlungen für arme Familien durchführt.

Hinzu kam ein vielseitiges Musikprogramm mit DJ Nando el Alemán, El Duelo, DJ Moosi, DJ Worzel, Pequeño Grupo, Bandido und vielen mehr, die in dem größeren der beiden Zelte für gute Stimmung sorgten, sowie mehrere Jahrmarktsattraktionen für Kinder im Freien.

Deshalb glich das Ambiente im großen Zelt eher dem eines Volksfestes. Am Sonntagnachmittag beispielsweise animierte die deutsche Formation Pequeño Gruppe, die in den vergangenen fünf Jahren 5.000 Euro für SOS-Kinderdörfer gesammelt hatte, bereits die ersten Gäste zum Tanzen. Danach ging es mit dem Alleinunterhalter Bandido mit englischen und spanischen Stücken der unterschiedlichsten Stilrichtungen weiter, bis DJ Nando el Alemán und die Gruppe El Duelo für einen würdigen Abschluss des Tages sorgten.

Die Gemeinde Torrox hat ein umfangreiches Weihnachtsprogramm mit zahlreichen Aktivikäten bis zum 5. Januar. Informationen hierzu finden Sie unter diesem Link.