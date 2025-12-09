Benalmádena wird eine historische Touristenroute rund um das Gebäude La Tribuna schaffen

Das Gebäude La Tribuna ist das Älteste in Arroyo de la Miel und Teil einer Papierfabrik aus dem Jahre 1784.

Die Stadtverwaltung von Benalmádena möchte das Gebäude La Tribuna, ein symbolträchtiges Bauwerk, das die Ursprünge von Arroyo de la Miel repräsentiert und eines der noch erhaltenen Überreste der 1784 gegründeten Papierfabrik San Carlos in der Gemeinde ist, zu einer neuen Touristenattraktion machen. Die Stadtverwaltung hat einen Auftrag im Wert von rund 135.000 Euro ausgeschrieben, der dank einer der früheren Stadtverwaltung gewährten Subvention vollständig aus europäischen Mitteln finanziert wird, um ein Ausstellungsprojekt für das Gebäude und einen historischen Rundgang in seiner Umgebung zu realisieren.

Der Plan umfasst eine Außenbeschriftung, die Einrichtung eines Touristeninformationsschalters und zweier Ausstellungssäle im Erdgeschoss von La Tribuna, während im Obergeschoss das Informationszentrum entstehen soll.

Das Gebäude vereint somit eine Touristeninformation mit einem Museumsbereich, der den historischen Kontext der Fabrik San Carlos und ihre Entstehung, Funktionsweise und ihre Rolle als Gründungsort der Ortschaft Arroyo de la Miel zeigt.

Die Überreste des Fabrikkomplexes

In dem Gebäude La Tribuna können Besucher die Ursprünge der Papierfabrik San Carlos als eine ihrer letzten Zeugnisse kennenlernen, zusammen mit einigen wenigen Strukturen, die in der Umgebung noch sichtbar sind: dem Zugangsbogen zum Papierkomplex San Carlos und einigen Überresten eines Aquädukts, das Wasser aus dem Cao de La Fabriquilla lieferte.

Im Außenbereich vervollständigt eine Bronzeskulptur in Lebensgröße von Félix Solesio, dem Genueser, der die Papierfabrik gründete, den Komplex, von dem aus die Königliche Spielkartenfabrik in der Ortschaft Macharaviaya in der Axarquía mit Papier beliefert wurde. Im Erdgeschoss von La Tribuna befinden sich eine Inschrift und das Wappen der Familie Solesio, beide aus Stein gefertigt und höchstwahrscheinlich ursprünglich in die Architektur des Komplexes integriert.