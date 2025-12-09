Sur Deutsche

Aguilar, rechts im Bild, neben Antonio González, Vorsitzender der UGT Málaga, bei der Veranstaltung zu Ehren von Pablo Iglesias. salvador salas
Sexueller Missbrauch

PSOE fordert Rücktritt des wegen sexueller Belästigung angezeigten Parteichefs von Torremolinos

Der Vorsitzende der Sozialisten in der Provinz, Josele Aguilar, wird in den nächsten Tagen mit Antonio Navarro sprechen, damit er der Forderung nachkommt, seine Ämter zu verlassen - Übergangskommission geplant

Antonio M. Romero

torremolinos

Dienstag, 9. Dezember 2025

Die PSOE der Provinz Málaga wird nach der Suspendierung ihres bisherigen Ortsvorsitzenden von Torremolinos, Antonio Navarro, eine Übergangskommission in der Fraktion von Torremolinos bilden, nachdem eine sozialistische Aktivistin bei der Staatsanwaltschaft Anzeige wegen sexueller Belästigung erstattet hatte. Dies wurde heute Morgen vom Generalsekretär der Sozialisten von Málaga, Josele Aguilar, bekannt gegeben, der erneut forderte, dass Navarro seine Ämter als Stadtrat und Provinzabgeordneter aufgibt.

Aguilar erklärte, dass nach der vorläufigen Suspendierung von Navarros Mitgliedschaft - was den Verlust seiner Rechte als Mitglied und seiner internen Verantwortlichkeiten in der Partei bedeutet - nachdem die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren eröffnet hatte, die PSOE von Málaga die Parteiführung gebeten hat, die Funktionen des Gemeindevorstands von Torremolinos zu suspendieren.

Mehr zum Thema

«Wenn dies vereinbart ist, und ich kann mir vorstellen, dass der Beschluss mehr oder weniger sofort gefasst werden kann, wird die Ernennung einer Übergangskommission erfolgen», erklärte der Generalsekretär der Sozialisten gegenüber der Presse, bevor er zusammen mit dem Vorsitzenden der Gewerkschaft UGT Málaga, Antonio González, an der Ehrung des Gründers der Gewerkschaft und der Partei, Pablo Iglesias Posse, anlässlich seines hundertsten Todestages teilnahm.

Während diese Übergangskommission die Leitung der Partei in Torremolinos übernimmt, wird sich der Provinzvorstand um die Formalitäten und die Verwaltung der Partei kümmern. Sobald die Übergangskommission ernannt ist, wird es die Partei in der Stadt an der Costa del Sol leiten, «bis ihr organisches Leben mit der Wahl eines neuen lokalen Vorstands in einer Versammlung wiederhergestellt ist», wie die Partei in einem Kommuniqué mitteilte.

Josele Aguilar sagte ebenfalls, dass er in den nächsten Tagen ein Gespräch mit Antonio Navarro führen werde, damit dieser der Aufforderung der Partei nachkommt, sein Amt als Stadtrat von Torremolinos und sein Mandat als Provinzabgeordneter aufzugeben. Er wies darauf hin, dass der Vorsitzende der Sozialisten von Torremolinos in einem früheren Gespräch «die Tatsachen geleugnet hat», für die er von einem Parteimitglied angezeigt wurde.

«Schnelligkeit» bei der Lösung dieser Fälle verprochen

In Bezug auf das von rund 300 Frauen der PSOE in Málaga verfasste Manifest, in dem sie «klar und nachdrücklich» zum Ausdruck bringen, dass sie «jede Form von Belästigung, Gewalt oder sexistischem Verhalten absolut verurteilen, unabhängig davon, von wem es ausgeht und wo es auftritt», hat Aguilar seinen Respekt für diese Erklärung bekundet und sich mit diesen Frauen in Solidarität mit der Beschwerdeführerin darauf geeinigt, dass die internen Verfahren in diesen Fällen «mit der gebotenen Schnelligkeit» gelöst werden sollten.

«Ich möchte klarstellen, dass weder in diesem Fall noch in irgendeinem anderen Fall, von dem die Öffentlichkeit Kenntnis erlangt hat, die Absicht bestand, etwas zu verzögern oder zu vertuschen, sondern dass es sich bei den Verfahren, die durchgeführt werden, logischerweise um Verfahren handelt, die allen Parteien die gebührenden Garantien bieten», sagte er.

