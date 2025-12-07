Sur Deutsche

Verkehrsunfälle

Drei Tote und sechs Verletzte in einer dunklen Nacht auf den Straßen von Málaga

Die Unfälle ereigneten sich in Ronda und Marbella, wo die Autobahn gesperrt werden musste

Juan Cano

Málaga

Sonntag, 7. Dezember 2025

Eine dunkle Nacht auf den Straßen in der Provinz Málaga. Bei mehreren Verkehrsunfällen starben drei Menschen und sechs weitere wurden verletzt, die meisten von ihnen schwer.

Der jüngste dieser Unfälle ereignete sich um 7.05 Uhr an diesem Sonntag auf der Autobahn A-7, die durch die Stadt San Pedro Alcántara führt.

Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos und einem Motorrad ist der Fahrer eines der Autos ums Leben gekommen, und es gab drei Verletzte, zwei davon schwer. Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde die Schnellstraße in Richtung Málaga gesperrt.

In Ronda ereignete sich um 2 Uhr morgens ein weiterer schwerer Unfall auf der A-7376, bei dem ein Mensch ums Leben kam und drei Personen schwer verletzt wurden.

Schließlich starb heute Morgen um 1.36 Uhr ein 30-jähriger Mann bei einem Motorradunfall in der Gemeinde Marbella, als sein Motorrad auf der Avenida Ramón y Cajal gegen eine Palme prallte.

Drei Tote und sechs Verletzte in einer dunklen Nacht auf den Straßen von Málaga