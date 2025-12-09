Sur Deutsche

Baustadtrat Juan Carlos Morejón zeigte im Plenum von Manilva die touristisch am meisten beanspruchten Gebiete der Gemeinde. E.Pérez-Romera.
Manilva schiebt neuen Touristenunterkünften einen Riegel vor

Stadtrat hat Aussetzung von Genehmigungen für Touristenunterkünfte für bis zu drei Jahre verabschiedet

Emma Pérez-Romera

Manilva

Dienstag, 9. Dezember 2025

Die Dezember-Plenarsitzung des Rathauses von Manilva hat mit den Gegen-Stimmen von Vox die neue Verordnung zur Regelung der städtischen Nutzung von Touristenunterkünften und der Vermietung von Zimmern in Hauptwohnungen für touristische Zwecke verabschiedet.

Baustadtrat Juan Carlos Morejón begründete die Schaffung dieser Verordnung mit dem Wachstum von Manilva in den letzten Jahren, «das zu Spannungen in vielen Bereichen der Gemeinde geführt hat, vor allem in den Urbanisationen, in denen es nur wenige Hotels gibt und wo die Nutzung von Touristenunterkünften zugenommen hat».

«Heute ist es für uns schwierig, das in der Verfassung verankerte Recht auf eine Wohnung zu erfüllen, und dieses Instrument wird es uns ermöglichen, dieses Recht zu regulieren, zu begrenzen und zu schützen», sagte er.

Alba Jiménez von der PSOE sagte, ihre Fraktion stimme dem zu, «weil die Nutzung von Touristenunterkünften in einigen Fällen ein Missbrauch ist und viele der Besucher, die im Sommer kommen, dazu veranlasst, nicht mehr zu kommen und nach billigeren Alternativen in anderen Gebieten zu suchen».

Auch José Manuel Fernández, Sprecher der PP, sagte, dass «bezahlbarer Wohnraum für Manilva notwendig ist».

«Es ist wichtig, die Nutzung von Touristenunterkünften zu regeln, denn es handelt sich um ein Geschäft, das gut für die Gemeinde ist, aber es kann nicht gegen einen angemessenen Zugang zu Wohnraum gehen, der mit einem normalen Gehalt bezahlt werden kann», sagte Marcos Ruiz, Sprecher von Compromiso Manilva.

Die Fraktion von Vox hingegen ist der Meinung, dass touristische Unterkünfte nur in Wohngebieten und nicht im Hotelsektor geregelt werden sollten, «da dies in Zukunft zu Problemen für die Stadtverwaltung und die Eigentümer führen könnte», erklärte Antonio Marín, Sprecher der Gruppe. «Außerdem sind wir mit der Definition in der Verordnung über Wohnungen für touristische Zwecke nicht einverstanden».

Die neue Gemeindeverordnung sieht außerdem vor, Anträge auf Baugenehmigungen in den Gebieten mit höchster Anspannung für den Zugang zu Wohnraum in Manilva, wie Chullera, Algorrín und Castillo de la Duquesa, die als «rote Spannungsgebiete» eingestuft sind, und Sabinillas, das als «gelbes Spannungsgebiet» gilt, für maximal drei Jahre auszusetzen.

