Das jährliche Sommerfest in Málaga ist noch heißer als sonst, da eine Hitzewelle über Spanien hinwegfegt

Die staatliche spanische Wetterbehörde Aemet hatte vor «heißem Wetter zu Beginn der Feria in Malaga» gewarnt. Und es war kein falscher Alarm, denn am Samstag - dem ersten Tag der mit Spannung erwarteten jährlichen Veranstaltung - stiegen die Temperaturen auf über 30 Grad. Das Wort «heiß» war in aller Munde, und die Aussage über das Wetter konnte man an jeder Ecke des Stadtzentrums und des Feriageländes Cortijo de Torres hören. Doch die hohen Temperaturen konnten die Einwohner und Gäste nicht aufhalten, die sich mit Handventilatoren und sogar kleinen tragbaren Geräten ausgerüstet hatten, die seit einigen Jahren zur Garderobe vieler Besucher gehören.

Die Feria de Málaga 2025 wurde am Samstag mit der traditionellen Wallfahrt zum Santuario de la Victoria eröffnet. Gegen 12.30 Uhr strömten die Menschen ins Stadtzentrum, wo sie von buntem Schmuck und Dekorationen begrüßt wurden, die für ein festliches Ambiente sorgten. Tausende von Menschen versammelten sich auch auf dem Feriagelände, wo viele ein Mittagessen mit Freunden und Familie in einer der «Casetas» gebucht hatten. Ein weiteres «Überlebensmittel», das in den Händen der Besucher zu sehen war, war die Wasserflasche - ein Muss, um das Wetter erträglicher zu machen. «Man kann sich auch mit einem guten Bier oder 'Cartojal'-Wein retten», sagte Carolina Muñoz, als sie mit ihren Freunden die Calle Larios hinauflief.

Überall in Málaga tauchten Fächer in allen Formen und Farben auf, darunter auch solche, die von Veranstaltern und Werbetreibenden verteilt wurden. Alles, was die Hitze lindern konnte, wurde angenommen. Die Familie von Carmen Montiel - von den Großeltern bis zur achtjährigen Martina - verbrachte fast einen ganzen Samstag auf der Feria. «Zuerst haben wir uns die Wallfahrt angesehen und uns mit Toñi Moreno und dem Bürgermeister fotografieren lassen. Das war großartig. Dann gingen wir in die Calle Larios, wo viele Bands spielten und eine tolle Atmosphäre schufen. Wir haben gerade auf der Plaza de Las Flores zu Mittag gegessen und sind jetzt auf dem Weg, ein Eis zu essen und nach Hause zu gehen, weil wir erschöpft sind», sagte Carmen Montiel gegenüber SUR.

Mit Live-Musik auf den Plätzen wurde die Tagesferia im Stadtzentrum auch von einigen Bruderschaften in Málaga gefeiert - die Bruderschaft der Viñeros ist nur ein Beispiel dafür. Auf der Plaza de las Flores feierte eine große Gruppe von Menschen aus Cádiz, Sevilla, Katalonien und Argentinien die Tagesferia als etwas Einzigartiges. «Das ist etwas, was andere Städte nicht haben», sagten Miriam aus Cádiz und Yolanda aus Sevilla. Beide leben in Málaga und kennen den typischen Rummel im Cortijo de Torres, den sie auch in ihren Heimatstädten erleben können. Die Tagesferia im Stadtzentrum ist jedoch etwas Neues für sie.

Von der Straße zum Feriagelände

Der «tardeo» - die Tradition, die Feierlichkeiten am Nachmittag zu beginnen und bis in die Nacht hinein fortzusetzen - hat sich bereits als unverzichtbarer Bestandteil jeder Feria etabliert. Das Stadtzentrum von Málaga und der Real Cortijo de Torres waren mit traditionellen Musikkapellen und Flamenco-Tänzern gefüllt, die eine ansteckende Atmosphäre schufen.

Eine Gruppe von Freundinnen aus Valencia, die Málaga als Ziel für einen Junggesellinnenabschied gewählt hatten, erzählte von dem universellen Tipp, den sie erhalten hatten: «Man hat uns gesagt, dass wir unbedingt zum Real [Cortijo de Torres] gehen müssen, denn dort ist die Feria am schönsten.» Einige der wiederkehrenden Besucher gehen direkt zur Hauptbühne der Veranstaltung auf dem Feriagelände. Lidia aus Antequera zum Beispiel sagt, dass sie seit Jahren nicht mehr ins Stadtzentrum geht. Stattdessen zieht sie es vor, direkt zum Cortijo de Torres zu gehen und die Feria zu genießen, ohne die Hitze und den Stress, durch überfüllte Straßen zu laufen.

Ein weiterer Vorteil des Feriageländes ist, dass man dort Menschen in voller traditioneller Gipsy- und Flamenco-Kleidung sehen kann. In den Straßen des Stadtzentrums konnte man gepunktete T-Shirts und Blumen im Haar sehen, aber im Cortijo de Torres waren die Teilnehmer trotz der Hitze mutig genug, sich in allen Elementen zu kleiden. «Es ist eine Art, die Traditionen fortzuführen. Es gibt andere Feste wie das in Sevilla, wo es merkwürdig ist, sich nicht als Gitana zu verkleiden. Der Feria in Málaga findet Mitte August statt und die Temperaturen sind höher, aber warum sollte man das nicht machen», sagte Sara, die von ihren Freundinnen Paola und Marta begleitet wurde.

Der Cortijo de Torres wird jeden Abend zur einzigen Bühne der Feria de Málaga nach 18 Uhr, wenn die Feria im Stadtzentrum schließt.