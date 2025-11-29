Die Bodega-Bar El Pimpi in Málaga - ein Stück Stadtgeschichte

SDA Málaga Samstag, 29. November 2025 Teilen

Mitten im historischen Herzen von Málaga, nur wenige Schritte von Alcazaba und römischem Theater entfernt, liegt die Bodega-Bar El Pimpi – ein Ort, der sich weniger wie ein Lokal anfühlt, sondern wie ein lebendiges Stück Stadtgeschichte. Wer durch die schweren Holztüren tritt, wird sofort in ein Labyrinth andalusischer Atmosphäre hineingezogen: knarrende Dielen, niedrige Decken, verwinkelte Gänge, kleine Patios voller Pflanzen, Terrassen mit Blick auf die Festung und zahlreiche Räume, die alle ihre eigene kleine Geschichte erzählen. Besonders eindrucksvoll sind die gewaltigen Eichenfässer, auf denen sich über Jahrzehnte hinweg Schauspieler, Musiker, Flamenco-Legenden und andere Persönlichkeiten mit ihren Signaturen verewigt haben. Zwischen alten Stierkampfplakaten, vergilbten Fotografien und Erinnerungsstücken entsteht ein Ambiente, das zugleich intim und lebendig ist – als würde die Vergangenheit hier ganz selbstverständlich weiteratmen.

El Pimpi wurde 1971 von Pepe Cobos und Francisco Campos gegründet, inspiriert vom traditionellen Geist der „Pimpi«, jener jungen Helfer, die früher im Hafen den Seeleuten zur Seite standen und das freundliche Gesicht der Stadt verkörperten. Genau diese Mischung aus Gastfreundschaft, Charme und kultureller Offenheit bildet bis heute das Fundament des Hauses. Seit seinen Anfängen ist El Pimpi Treffpunkt von Dichtern, Schauspielern, Studenten, Einheimischen und Reisenden. In den Innenhöfen fanden Flamenco-Abende statt, Universitätsgruppen nutzten die Säle für Vorlesungen, und manch spontaner Gitarrenklang hallte durch die alten Mauern. Das Lokal ist gewachsen, doch sein Kern blieb konstant: Es ist ein Ort, an dem sich Menschen begegnen, ein Ort voller Stimmen, Erinnerungen und Geschichten.

Zum Erlebnis gehört untrennbar der Wein. El Pimpi ist eng mit der regionalen Tradition verbunden und bietet eine breite Auswahl an Weinen aus der Denominación de Origen Málaga sowie den Sierras de Málaga. Besonders charakteristisch sind die süßen Moscatel-Weine, die seit Jahrhunderten zum kulturellen Erbe der Stadt gehören. Der wohl bekannteste ist der Cartojal – ein frischer, duftender Moscatel mit floralen und honigartigen Noten, der die sommerliche Leichtigkeit der Costa del Sol in sich trägt. Daneben finden sich elegante Likörweine, darunter aromatische Moscatel-Varianten mit Orangennoten, sowie trockene Weiß- und Rotweine aus Garnacha-, Syrah- oder Tempranillo-Trauben, die die Vielfalt der andalusischen Weinlandschaft widerspiegeln. Jeder Wein wird hier nicht nur ausgeschenkt, sondern erzählt etwas über die Region, über Klima, Tradition und Handwerk.

Wer El Pimpi besucht, erlebt mehr als ein Essen oder ein Glas Wein. Man erlebt ein Stück Málaga, ein Gefühl, das zwischen den schattigen Patios, den warmen Holzräumen und den jahrzehntealten Fässern entsteht. Es ist ein Ort, an dem die Stadt pulsiert, ohne laut zu sein, an dem Geschichte nicht museal, sondern lebendig bleibt. Ein Besuch endet selten nach einem Glas – denn El Pimpi hat die Fähigkeit, seine Gäste festzuhalten, einzuhüllen und ihnen das Gefühl zu geben, für einen Moment Teil von Málaga zu werden.