Eröffnung der Weihnachtsbeleuchtung von Málaga lockt Hunderte von Menschen in die Calle Larios

Juan Soto Málaga Samstag, 29. November 2025 Teilen

Sie versprachen, dass es spektakulär werden würde, und das wurde es auch. Málaga begrüßte Weihnachten mit einer magischen Show, die von den Akrobaten von «Imagine» aufgeführt wurde, einer Show, die derzeit im Theater Sohlin zu sehen ist. Nachdem sie ihr Können auf der Bühne gezeigt hatten, hatten sie die Aufgabe, das Weihnachtsfest in Málaga zu beleuchten.

Wie es mittlerweile Tradition ist, hat die Stadt die Festtage in der Calle Larios mit einer Lichtshow im Rhythmus der Lieder «Imagine Será Tu Voz» von Merlín Producciones und Sohrlin Andalucía, «La Luz Que Nace En Ti» von La Oreja de Van Gogh und «Todo es Posible en Navidad» von David Bisbal eröffnet.

Die Weihnachtsbeleuchtung wurde erst kurz vor 19 Uhr eingeschaltet, obwohl die Calle Larios schon lange vorher von Menschen bevölkert war. Niemand wollte die neue Beleuchtung verpassen, die dieses Jahr nach drei Jahren ohne Veränderung erneuert wurde. In diesem Jahr wurden die himmlischen Engel durch große Medaillons ersetzt, die das Geheimnis der Geburt Christi in verschiedenen Bildern darstellen, eine Darstellung, die «Geburt des Lichts» genannt wird.

Während der Eröffnung der Weihnachtsbeleuchtung dankte der Bürgermeister von Málaga, Francisco de la Torre, den Schauspielern für ihre spektakuläre Darbietung und forderte die Anwesenden auf, «zu träumen und ein wunderschönes Weihnachten zu haben». «Möge Málaga immer Chancen für alle haben», wünschte er allen Einwohnern Málagas. Begleitet wurde er auf der Bühne von den Schauspielern Antonio Banderas und Domingo Merlín, den Machern der Theatervorstellung.

In der Stadt Málaga werden dieses Jahr mehr als 500 Straßen beleuchtet, viele davon mit neuen Motiven. In der Altstadt und in den Stadtvierteln gibt es mehr als 2,7 Millionen LED-Lichter. Neben Calle Larios sticht die Beleuchtung des Paseo del Parque mit 14 Börgen und 36 beleuchteten Bäumen hervor; und auf der Plaza de la Marina, wo eine sieben Meter hohe Tanne steht, gibt es sieben Börgen und sechs beleuchtete Bäume. Auch in der Alameda Principal kommt das gleiche Beleuchtungssystem zum Einsatz, das eine Art Wald simuliert, um die Pracht der Ficus-Bäume zu unterstreichen.

Die Ton- und Lichtshow in der Calle Larios wird bis zum 4. Januar täglich wiederholt und umfasst drei Musikshows (um 18.30, 20.30 und 22 Uhr). Nur am 24. und 31. Dezember sowie am 5. Januar findet keine Musikshow statt, dafür ist die Straße beleuchtet. Die Straßenbeleuchtung wird bis Mitternacht (Montag, Dienstag, Mittwoch und Sonntag) und bis 2 Uhr morgens am Donnerstag, Freitag, Samstag und am Vorabend von Feiertagen eingeschaltet sein.

Einen Besuch wert ist auch die Weihnachtsshow «Alice Christmas», die im historischen botanischen Garten La Concepción stattfindet und von der Welt von Alice im Wunderland inspiriert ist. Die Lichter und wunderbaren Figuren werden bis zum 6. Januar von 18.30 bis 22.30 Uhr zu sehen sein.