Erstes Luxushotel für Hunde in Málaga eröffnet

Málagas Haustiere haben Grund zum Feiern, denn diese Woche wurde das erste Luxushotel für Hunde eröffnet. Gegenüber dem Strand La Caleta gelegen, verfügt diese neue Einrichtung über eine Tagesbetreuung, ein Hotel, ein Café, ein Geschäft für Accessoires, Trainer und Tierärzte, damit die Haustiere immer bestens versorgt sind.

Bei der Eröffnung kamen Dutzende von Hunden zusammen, die spielten und die Einrichtungen genossen, die ihnen zur Verfügung stehen werden. Ihren Besitzern wurden Erfrischungen angeboten, während ein DJ für die musikalische Untermalung sorgte.

Der Schauspieler Salva Reina, einer der Hauptpartner dieses Projekts, hatte während der Veranstaltung einen Überraschungsauftritt. Der Goya-Preisträger sagte, dies sei ein wunderbarer Ort «sowohl für die Haustiere als auch für ihre Betreuer».

Die Gründerin Ana Albaladejo hat sich zum Ziel gesetzt, Dog City zu einem «Referenzzentrum» zu machen, das all jenen Menschen hilft, die ihre Haustiere aus beruflichen Gründen oder auf Reisen in Málaga zurücklassen müssen. Dog City hat eine klare Philosophie: «keine Käfige». Das Unternehmen befürwortet offene Innenräume, in denen die Tiere miteinander spielen und interagieren können, ohne eingesperrt werden zu müssen: «Alle Räume wurden mit Blick auf unsere eigenen Hunde gestaltet, damit sie so viel Zuneigung wie möglich erhalten», so Albaladejo.

Albaladejos Partner bei dieser Initiative - Gonzalo Armentero und Salva Reina - waren zwei wichtige Stützen des Projekts. «Sie sind harte Arbeiter und ohne sie wäre das alles nicht möglich gewesen», sagte sie. Albaladejo bedankte sich für die Bemühungen des Teams, da sie sich ihren großen Traum erfüllen konnte.

Nach zwei Jahren Arbeit eröffnet das Boutique-Hotel Dog City mit der Mission, den Menschen in Málaga zu helfen und sich um die vierbeinigen Familienmitglieder zu kümmern, wenn es sonst niemand kann. Die Haustiere haben einen Ort, an den sie gehen können, wenn ihre Betreuer abwesend sind oder wenn sie etwas Zeit in der Hundegemeinschaft verbringen möchten.