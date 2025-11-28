«Frisch» und «Mit der Faust in die Welt schlagen» heute beim Deutschen Filmfestival von Málaga

SDA Málaga Freitag, 28. November 2025 Teilen

Nachdem am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag im Rahmen der von SUR deutsche Ausgabe gemeinsam mit dem Goethe-Institut Madrid, dem deutschen Konsulat in Málaga und mit Unterstützung des Vereins Amigos del Goethe-Institut veranstalteten 6. Deutsche Filmwoche bereits fünf Filme gezeigt wurden, geht es am heutigen Freitag gleich weiter.

Im Kino Albéniz werden um 19 Uhr der Film «Frisch» und und 21.15 Uhr der Film «Mit der Faust in die Welt schlagen» gezeigt.

Informationen zu den beiden Filmen und Links zum Kartenverkauf für die Vorführungen im Kino Albéniz finden Sie in oben stehenden Artikeln:

Das Programm zur Deutschen Filmwoche finden Sie unter diesem Link.