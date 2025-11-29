Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Weihnachtskampagne

Offene Geschäfte in Málaga und elf weiteren Städten der Provinz an Sonntagen und Feiertagen

Die Erlaubnis, während der Weihnachtskampagne an Sonntage zu öffnen, haben die Städte Málaga, Algarrobo, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas, Nerja, Rincón de la Victoria, Torremolinos und Vélez-Málaga

Isabel Méndez

Málaga

Samstag, 29. November 2025

Der Countdown für Weihnachten hat begonnen. Und mit seiner Ankunft beginnt eine der geschäftigsten Zeiten des Jahres für den Einzelhandel: Ab dem 30. November beginnt die Weihnachtskampagne in den Geschäften, was bedeutet, dass sie jeden Sonntag bis zum Dreikönigstag geöffnet haben werden. Dies gilt für die Stadt Málaga und in der Provinz für Algarrobo, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas, Nerja, Rincón de la Victoria, Torremolinos und Vélez-Málaga, da diese Städte zu sogenannten «Zonas de Gran Afluencia Turística» erklärt worden sind, was ihnen erlaubt, an Sonntagen zu öffnen.

Zusätzlich zu den Sonntagen werden die Geschäfte auch am 6. (Tag der Verfassung) und 8. Dezember (Mariä Empfängnis) sowie am ersten Sonntag des Jahres 2026, dem 4. Januar, geöffnet sein. Generell gilt dies für die großen Geschäfte und Einkaufszentren. Die kleinen Geschäfte (mit einer Fläche von 300 Metern oder weniger) können ihrerseits entscheiden, ob sie an diesen besonderen Tagen ihre Türen für das Publikum öffnen wollen oder nicht.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Spaniens Ex-Verkehrsminister Abalos und Koldo García müssen in Untersuchungshaft
  2. 2 Steinmeier gedenkt den Opfern des deutschen Massenmords in Guernica
  3. 3 Steinmeier in Spanien: Europa muss Potenzial als Wirtschaftsmacht nutzen
  4. 4 Toni Kroos mit dem Bundesverdienstkreuz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Madrid ausgezeichnet
  5. 5 Steinmeier in Spanien: EU muss «zukunftsfest» gemacht werden
  6. 6 In der Serranía de Ronda wird der junge Wein mit Festen in Cartajima und Atajate begrüßt
  7. 7 Mord von 1977: Caparrós-Akten endlich in Málaga eingetroffen
  8. 8 Trotz Mangels an Beweisen
  9. 9 Steinmeier zu dreitägigem Staatsbesuch in Spanien
  10. 10 Ob das alles gut geht...

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Offene Geschäfte in Málaga und elf weiteren Städten der Provinz an Sonntagen und Feiertagen

Offene Geschäfte in Málaga und elf weiteren Städten der Provinz an Sonntagen und Feiertagen