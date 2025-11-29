Offene Geschäfte in Málaga und elf weiteren Städten der Provinz an Sonntagen und Feiertagen

Isabel Méndez Málaga Samstag, 29. November 2025 Teilen

Der Countdown für Weihnachten hat begonnen. Und mit seiner Ankunft beginnt eine der geschäftigsten Zeiten des Jahres für den Einzelhandel: Ab dem 30. November beginnt die Weihnachtskampagne in den Geschäften, was bedeutet, dass sie jeden Sonntag bis zum Dreikönigstag geöffnet haben werden. Dies gilt für die Stadt Málaga und in der Provinz für Algarrobo, Benalmádena, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas, Nerja, Rincón de la Victoria, Torremolinos und Vélez-Málaga, da diese Städte zu sogenannten «Zonas de Gran Afluencia Turística» erklärt worden sind, was ihnen erlaubt, an Sonntagen zu öffnen.

Zusätzlich zu den Sonntagen werden die Geschäfte auch am 6. (Tag der Verfassung) und 8. Dezember (Mariä Empfängnis) sowie am ersten Sonntag des Jahres 2026, dem 4. Januar, geöffnet sein. Generell gilt dies für die großen Geschäfte und Einkaufszentren. Die kleinen Geschäfte (mit einer Fläche von 300 Metern oder weniger) können ihrerseits entscheiden, ob sie an diesen besonderen Tagen ihre Türen für das Publikum öffnen wollen oder nicht.