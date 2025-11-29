Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Szene aus dem Film «Vena». Lisa Jilg
Deutsche Filmwoche, fünfter Tag

«Vena» und «In Liebe, eure Hilde» heute beim Deutschen Filmfestival von Málaga

Die Vorführungen finden um 18.45 und 21.15 Uhr im Kino Albéniz statt

SDA

Málaga

Samstag, 29. November 2025

Am heutigen Samstag endet die 6. Deutsche Filmwoche von Málaga, die von SUR deutsche Ausgabe gemeinsam mit dem Goethe-Institut Madrid, dem deutschen Konsulat in Málaga und mit Unterstützung des Vereins Amigos del Goethe-Institut veranstaltetet wird. Zwei Filme gibt es noch zu sehen.

Im Kino Albéniz werden um 18.45 Uhr der Film «Vena» und und 21.15 Uhr der Film «In Liebe, Eure Hilde» gezeigt.

Mehr zum Thema

Informationen zu den beiden Filmen und Links zum Kartenverkauf für die Vorführungen im Kino Albéniz finden Sie in oben stehenden Artikeln.

Abgesagte Sondervostellung in Torrox wird am 4. Dezember wiederholt

Die am Mittwoch wegen des Gasaustritts in Torrox, bei dem vier Menschen gestorben sind, abgesagtge Sondervorstellung des Films «In Liebe, eure Hilde» im Mehrzweichgebäude von Torrox Costa ist auf den 4. Dezember um 19 Uhr verschoben worden. Das Mehrzweckgebäude von Torrox Costa befindet sich in der Avenida de Andalucía 7 am Kreisverkehr beim Aldi-Markt.

