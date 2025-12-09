Sur Deutsche

Die Markthalle von San Pedro wird zum ersten Mal in ihrer fast 50-jährigen Geschichte renoviert. Josele
Marbella erhöht Mittel für die Modernisierung der Markthalle von San Pedro

Die städtischen Techniker überarbeiten das Projekt, und das Budget für die erste Renovierung des Gebäudes wird mehr als 1,5 Millionen Euro betragen

Dienstag, 9. Dezember 2025

Die Stadtverwaltung von Marbella wird das Budget für die Modernisierung der Markthalle von San Pedro Alcántara aufstocken, was die erste Renovierung in seiner fast 50-jährigen Geschichte sein wird. Nach Angaben des Bürgermeisteramts von San Pedro Alcántara arbeiten die Techniker der Gemeinde bereits an der Überarbeitung des Projekts, um es auszuschreiben, nachdem das Vergabeverfahren für ungültig erklärt wurde.

Die Arbeit der Techniker wird die Höhe des Auftrags bestimmen, der über den ausgeschriebenen 1,5 Millionen Euro liegen wird. Mit dem Projekt will die Stadtverwaltung einen energieeffizienteren und nachhaltigeren Markt schaffen, der den Nutzern einen universellen Zugang garantiert, effizienter und wettbewerbsfähiger ist und zu einem wirtschaftlichen Motor für San Pedro wird, indem er die Zahl der Kunden in der Gegend erhöht. Um letzteres zu erreichen, wird die Stadtverwaltung den Verkauf von Produkten im Internet und die Lieferung nach Hause fördern und den Markt mit mehr Flächen für Gastronomie und Catering ausstatten.

Die Stände verfügen über einen Internetzugang, offenes WLAN, einen Außenbildschirm mit Produktinhalten und ein Audio- und Beschallungssystem für Mitteilungen und Ankündigungen

Das Projekt umfasst die umfassende Renovierung der städtischen Markthalle, die Verbesserung der Infrastruktur und die Beendigung des Mangels an technologischer Innovation und Digitalisierung. Für die digitale Transformation wird ein Glasfaser-Breitbandnetz im Inneren des Gebäudes installiert, mit Anschlusspunkten in jedem der Verkaufsstände, mit offenem Wifi und der Erneuerung der externen Telekommunikationsinfrastruktur.

Darüber hinaus wird an der Hauptfassade vor dem Eingang ein LED-Bildschirm angebracht, der von der Hauptstraße aus sichtbar ist und auf dem Inhalte über die von den verschiedenen Ständen angebotenen Produkte und spezifische Informationen über den Markt selbst angezeigt werden. Im Inneren des Marktes wird außerdem ein Audio- und Beschallungssystem per Streaming installiert, um mit Händlern und Kunden zu kommunizieren und sie in Notfällen zu warnen.

Stände und Nachhaltigkeit

Für die Umgestaltung der Verkaufsstände werden spezifische strukturelle Reformen durchgeführt, der Sanitärboden wird repariert und die Zugänglichkeit am Haupteingang wird verbessert und angepasst, einschließlich eines Aufzugs zur Überbrückung des bestehenden Höhenunterschieds zwischen der Straßenebene und dem Markt. Außerdem wird die thermische Hülle außen verbessert, die Fischstände erhalten eine Abdichtung, die gesamte Innenverkleidung (Fußboden, Wände und Decken) wird erneuert, und es werden neue Toiletten (für Frauen, Männer und Personen mit Handicap) an einem anderen Ort als dem jetzigen installiert. Außerdem werden die Innen- und Außenentwässerung, die Sanitäranlagen und die Stromnetze erneuert.

Der Be- und Entladebereich wird renoviert, es wird einen neuen Raum für Abfall geben, Luftschleier an den Eingängen und Ozongeneratoren für die Kühlräume

Im Rahmen der Verbesserungen im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeit und der Kreislaufwirtschaft sind folgende Punkte hervorzuheben: die Sanierung des Be- und Entladebereichs, der Bau eines neuen Raums für die Trennung und Klassifizierung der anfallenden Abfälle, die neue Beleuchtungsanlage mit hocheffizienter, verbrauchsarmer LED-Technologie, über die der Markt verfügen wird, und die Erneuerung der Außenfassade. Darüber hinaus wird ein mechanisches Belüftungssystem integriert, und es werden Luftschleier an den Eingängen sowie Ozongeneratoren für die Kühlräume installiert.

