Brand in Marbella

Drei Personen nach Brand in Restaurant von Einkaufszentrum in Marbella evakuiert

Bei den Opfern handelt es sich um zwei Frauen im Alter von 41 und 52 Jahren und einen Minderjährigen im Alter von 16 Jahren

Dienstag, 9. Dezember 2025

Bei einem Brand in einem Restaurant in Marbella am Montag erlitten drei Personen, eine davon minderjährig, eine Rauchvergiftung und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden, teilte der Notruf 112 der andalusischen Notfallagentur mit.

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 19.15 Uhr in der Küche eines Restaurants in einem Einkaufszentrum an der A-7, als der Notruf 112 mehrere Meldungen über einen Brand in der Küche eines Lokals mit möglicherweise betroffenen Personen erhielt. Daraufhin wurden die Feuerwehr von Marbella, die Nationalpolizei, die örtliche Polizei und der Rettungsdienst aktiviert.

Bei den drei ins Krankenhaus eingewiesenen Personen handelt sich um zwei Frauen im Alter von 41 und 52 Jahren und einen Minderjährigen im Alter von 16 Jahren.

