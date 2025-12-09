Mehr als 5 700 Ärzte in der Provinz Málaga ab heute zu einem viertägigen Streik aufgerufen

José Antonio Sau Málaga Dienstag, 9. Dezember 2025 Teilen

In dieser Woche könnte es zu Beeinträchtigungen für die Patienten kommen, da die Ärzte in ganz Spanien zum Streik aufgerufen sind. Bei dem Streit geht es um den so genannten «Statutsrahmen», der bereits zu mehr als 50 Treffen zwischen dem spanischen Gesundheitsministerium, den Gewerkschaften, die Ärzte, Krankenschwestern und andere Beschäftigte im Gesundheitswesen vertreten, und der Bevölkerung geführt hat. Bei diesem Rahmen handelt es sich um das Gesetz, das die Arbeitsbedingungen für alle Beschäftigten im Gesundheitswesen des Landes regelt. Wie die Zentralregierung sagt, handelt es sich um eine «veraltete Verordnung, die seit 22 Jahren nicht mehr grundlegend geändert wurde».

Ein neues Gesetz musste ausgearbeitet werden, und das Gesundheitsministerium machte sich Anfang 2023 an die Arbeit, aber dieses hat nicht alle Beteiligten zufrienden gestellt, und die Verhandlungen sind mehrfach gescheitert. Die Ärzte zum Beispiel wollen ein Dokument, das nur ihre besonderen Bedingungen widerspiegelt, und dass die anderen Gruppen ihre eigenen Statuten haben.

Sie haben in diesem Jahr bereits zweimal gestreikt: einmal im Juni und einmal im Oktober. Jetzt greifen sie wieder an: In der Provinz Málaga sind mehr als 5.700 Ärzte zu einem Generalstreik aufgerufen, der diesmal von Medizinstudenten unterstützt wird.

Der Streik wird ausdrücklich von der offiziellen Ärztekammer von Málaga unterstützt, deren Präsident, Dr. Pedro Navarro, an früheren Kundgebungen und Demonstrationen teilgenommen hat.

Málaga bereitet sich auf eine Woche der Proteste vor, mit täglichen Demonstrationen vor Krankenhäusern und der Regierungsvertretung

Der Protest soll am Dienstag, 9. Dezember, beginnen und am Freitag, 12. Dezember, enden. Am Dienstag wird um 11.30 Uhr eine Kundgebung neben dem Patio Azul am Hospital Clínico stattfinden. Sie wird am Kreisverkehr Jiménez Fraud und am Bulevar Luis Pasteur vorbeiführen und an der medizinischen Fakultät enden. Ebenfalls um 11.30 Uhr, jedoch am 10. Dezember, findet eine Kundgebung vor den Toren der Regierungsgebäude von Málaga statt. Die Kundgebung am 11. Dezember findet vor dem Eingang des Pavillons A des Regionalkrankenhauses statt und wird über die Avenida Carlos Haya, die Calle del Ciprés und die Avenida Santa Rosa de Lima führen. Am 12. Dezember schließlich wird es eine zweite Kundgebung vor dem Gebäude der Regierungsvertretung geben.

Die Forderungen der Ärzte

Die Ärzte stellen drei Hauptforderungen: berufliche Neueinstufung, gerechte Bezahlung von Bereitschaftsdiensten sowie Regelung des Ruhestands und Kompatibilität. Einer der Punkte, der für die meisten Reibereien gesorgt hat, ist das Verbot für mittleres medizinisches Personal und Führungskräfte, in der privaten Gesundheitsversorgung zu arbeiten, wie es bereits für niedergelassene Ärzte für einen Zeitraum von fünf Jahren der Fall ist, was die Ärztegewerkschaft von Málaga (SMM) entschieden ablehnt. Der Vorschlag sieht auch eine Standardarbeitszeit von 7 bis 22 Uhr vor, die 12 Stunden nicht überschreiten darf, aber unter besonderen Bedingungen auf 24 Stunden ausgedehnt werden kann. Darüber hinaus darf der Bereitschaftsdienst an Werktagen 17 Stunden nicht überschreiten, außer in Ausnahmesituationen, in denen er auf 24 Stunden ausgedehnt werden kann.

Ärzte fordern faire Bezahlung für Bereitschaftsdienst und freie Wahl des beruflichen Einsatzes

Die Ärzte weisen beispielsweise darauf hin, dass Bereitschaftsdienste nicht als Überstunden vergütet werden, wenden sich gegen die derzeitigen Kompatibilitätsregeln und fordern das Recht, ihren Arbeitsplatz frei zu wählen, sowie die Abschaffung des Artikels, der es ihnen erlaubt, in anderen Zentren als demjenigen, in dem sie ernannt wurden, eingesetzt zu werden.

Das Rahmenstatut stellt die Gewerkschaften nicht zufrieden. Aus diesem Grund haben mehrere von ihnen einen unbefristeten Streik ab dem 27. Januar ausgerufen, der zu einem Streiktag führen wird, der jeden Dienstag wiederholt wird.