Ein vermisster Mann wird in Mijas tot aufgefunden und sein Sohn wegen Mordes an einem anderen Mann verhaftet

María José Díaz Alcalá Mijas Dienstag, 29. Juli 2025 Teilen

Eine doppelte Tragödie hat sich am heutigen Dienstag in Mijas ereignet,: Zuerst wurde die Leiche eines seit Tagen vermissten Mannes gefunden, danach hatte dessen mittlerweile festgenommener Sohn offenbar einen anderen Mann erschossen.

Die Guardia Civil war beeits seit Tagen in dem Viertel präsent, seitdem der 41-jährige Raúl Heredias verschwunden war. Seine Bekannten hatten sein Verschwinden bei der Organisation SOS Desaparecidos gemeldet.

Diese Nichtregierungsorganisation hatte ein Plakat verteilt mit einem Bild des Mannes und einer Beschreibung seiner körperlichen Merkmale für den Fall, dass die Öffentlichkeit bei der Suche nach ihm mithelfen würde. Heute Morgen hatte die Guardia Civil eine umfangreiche Suchaktion nach dem Vermissten durchgeführt.

Die Leiche wurde leblos in einem Gully in der Nähe des Camino Molino de Viento gefunden. Ob sie Anzeichen von Gewaltanwendung aufwies, wurde nicht mitgeteilt. Nach dem Fund ging einer der vier Söhne des Toten, der die Suche aufmerksam verfolgt hatte, zu einem Haus im selben Viertel, um einen anderen Mann zu töten, weil er dachte, dass er etwas mit dem Tod seines Vaters zu tun hatte.

Um 18 Uhr berichtete ein Anrufer der Notrufzentrale, dass er einen Schuss in dem Viertel gehört habe. Die Guardia Civil, die Ortspolizei und der Rettungsdienst wurden zum Einsatzort entsandt, wo sie einen Toten vorfanden. Die Ärzte mussten sich um eine Frau kümmern, die am Tatort in Ohnmacht gefallen war.

Obwohl sich die Ermittlungen noch in einem sehr frühen Stadium befinden, deuten die befragten Quellen darauf hin, dass die verschiedenen Beteiligten nicht nur Nachbarn waren, sondern auch miteinander verwandt. Die ersten Ermittlungen deuten daher auf Familienstreitigkeiten als möglichen Auslöser für den Vorfall hin.