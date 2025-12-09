25 Personen wegen Geldwäsche aus dem Drogenhandel in Málaga, Almería, Granada und Alicante verhaftet

Europa Press Málaga Dienstag, 9. Dezember 2025 Teilen

Die Guardia Civil und der Zollüberwachungsdienst der Steuerbehörde haben 25 Personen verhaftet, die eine kriminelle Organisation bildeten, die sich dem Drogenhandel mit Haschisch und Kokain und der Wäsche von Drogengeldern in Millionenhöhe verschrieben hatte.

Diese Operation, die den Namen «Erytheia-Dolmen» trägt, gipfelte in der vergangenen Woche in dreißig Durchsuchungen in verschiedenen Häusern in Almeria, Málaga, Granada und Alicante und erforderte zwei Jahre Ermittlungen, um diese Organisation zu zerschlagen, die Millionen von Euro gewaschen hat.

6.110.000 Euro, fast hundert Fahrzeuge, fast hundert Bankkonten, sechs Handelsgesellschaften, mehr als eine Tonne Haschisch oder zwanzig Kilo Kokain, darunter zahlreiche Waffen, Schmuck, Weihnachtslotterielose und fast 100.000 Euro in bar wurden beschlagnahmt.

Mehr als 150 Angehörige der Guardia Civil und der Zollverwaltung haben sich an dieser Aktion beteiligt.

Es war im September dieses Jahres, als eine Lieferung von mehr als einer Tonne Haschisch an einem Strand in der Gemeinde Adra (Almería) vereitelt wurde. Bei dieser Gelegenheit wurden vier Mitglieder der Organisation verhaftet, von denen drei inhaftiert wurden.

Zahlreiche Waffen beschlagnahmt

Eine Maschinenpistole, neun Pistolen, zwei Gewehre, eine Taser-Pistole und eine kugelsichere Weste wurden bei den 30 Durchsuchungen sichergestellt. Außerdem wurden fast 100.000 Euro Bargeld, zahlreiche Uhren und Schmuckstücke und 150 Weihnachtslotterielose beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden Drogen beschlagnahmt, um ihre Verbreitung zu verhindern: 20 Kilo Kokain, 35 Kilo Haschisch und 13 Kilo Marihuana.

Bei den beschlagnahmten Immobilien handelte es sich um drei Bauernhöfe, zwei weitere Grundstücke, ein Industriegebäude, eine Luxusvilla, fünf Geschäftsräume, zwei Doppelhaushälften und 12 städtische und landwirtschaftliche Grundstücke mit einem Wert von mehr als 6,1 Millionen Euro.

Bei diesen Aktionen wurden auch rund hundert Fahrzeuge und Boote im Wert von einer Million Euro sowie sechs Handelsunternehmen aus den Bereichen Landwirtschaft, Hotel und Handel beschlagnahmt. Darüber hinaus wurden fast 100 Bankkonten von bis zu 13 verschiedenen Unternehmen per Gerichtsbeschluss gesperrt.

Alle Verhafteten und die beschlagnahmten Gegenstände wurden den Justizbehörden übergeben. Sie werden der Geldwäsche, des Drogenhandels und der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung beschuldigt. Weitere Verhaftungen sind nicht ausgeschlossen.

Mehr als 150 Angehörige der Guardia Civil und der Zollverwaltung haben sich an dieser Operation beteiligt. Einheiten der Guardia Civil wie die Kriminalpolizei, die Schnelleinsatzgruppe, die Reserve- und Sicherheitsgruppe, Spürhunde des kynologischen Dienstes und Hubschrauber beider Verwaltungen.