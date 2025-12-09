Vom Strand zum Regen: Aemet prognostiziert eine feuchte Woche in Málaga

Ignacio Lillo Málaga Dienstag, 9. Dezember 2025 Teilen

Vom sonnigen Wetter und dem Strand, die während des langen Wochenendes den Trend bestimmt haben, zu Regen und Kälte. So setzt sich der Herbst in Málaga fort, der in dieser Woche die bisher größten Niederschlägen der Saison bringt. Die Vorhersagen von Aemet deuten darauf hin, dass die stärksten Niederschläge am Freitag fallen werden, obwohl es am Mittwoch einen ersten Vorstoß geben wird. Und in beiden Fällen werden sie auf unterschiedliche Phänomene zurückzuführen sein.

Am Mittwoch überquert eine atlantische Front diese Breitengrade und hinterlässt Niederschläge, die praktisch die gesamte Provinz betreffen werden. Obwohl der Regen im Prinzip nicht stark sein wird, kann er im westlichsten Teil der Provinz (u.a. Estepona, Marbella und Serranía de Ronda) etwas stärker ausfallen, so Jesús Riesco, Direktor des Meteorologischen Zentrums Aemet in Málaga.

50-60 Liter pro Quadratmeter können diese Woche in Teilen der Provinz gesammelt werden, insbesondere am kommenden Freitag.

Der Donnerstag wird ein Übergangstag sein, an dem kein Regen erwartet wird. Aber am Freitag wird es das geben, was der Meteorologe als «einen Trog in großer Höhe mit einer Reflexion an der Oberfläche und der möglichen Bildung eines kleinen Tiefs an der Oberfläche» definiert. Obwohl es also möglich ist, dass es am Ende als Sturm eingestuft wird, zieht es der Experte vor, es im Moment noch nicht als solche zu bezeichnen.

Freitag, ein wichtiger Tag

Ab Freitag wird mit einer Episode heftiger Regenfälle gerechnet, für die einige Modelle eine kumulierte Niederschlagsmenge von 50-60 Litern pro Quadratmeter bis Sonntag angeben. Dies geht aus den Daten hervor, die der Meteorologe José Luis Escudero in seinem Blog Tormentas y Rayos (auf SUR.es) zusammengestellt hat.

Im günstigsten Fall (für die Wasserreserven und zur Förderung des ländlichen Raums und der Viehzucht in der Provinz) könnte das Phänomen bis Anfang nächster Woche andauern, und zwar mit einer gewissen Intensität zu einem bestimmten Zeitpunkt und vor allem an bestimmten Stellen im Westen, «aber das ist noch nicht abzusehen und kann nicht garantiert werden».

Escudero beschreibt die Situation am Mittwoch als «eine stationäre Front, die sich sehr langsam bewegt», so dass in der Provinz die bemerkenswertesten Niederschläge im westlichsten Bereich auftreten werden (etwa 5-10 l/m2 in den Hochlagen von Estepona und Marbella sowie in der Serranía de Ronda).

Was den Freitag betrifft, so handelt es sich im Prinzip um einen Trog, der mit einer Front verbunden ist, die, wenn sie sich schließt, zwischen den frühen Morgenstunden des Freitags und des Samstags oder in den frühen Morgenstunden des Samstags eine Sturmtief bilden könnte. Bei diesem Szenario könnte es bis Sonntag weiter regnen, obwohl Escudero keine großen Ansammlungen erwartet, da die Temperatur des Meerwassers nicht sehr hoch ist. «Auf jeden Fall werden diese Liter Regen sehr nützlich sein», sagt er. Allein am Freitag könnten sich in Teilen des Guadalhorce-Tals bis zu 40 l/m2 ansammeln, am Samstag noch einmal 20 weitere.

Achterbahn auf dem Thermometer

Gleichzeitig werden die Temperaturen in dieser Woche im Allgemeinen leicht über der Norm bleiben, mit 21 Grad am Dienstag. Andererseits wird wie in früheren Zeiten mit dem Durchzug der Fronten wieder eine starke Schwankung erwartet, bei der ein Rückgang des Thermometers zu verzeichnen sein wird. So werden am Mittwoch die Höchsttemperaturen in der Provinzhauptstadt und an der Küste bei 19 Grad liegen, und der Freitag wird der kälteste Tag sein, an dem sie auf 16 Grad sinken. Am Wochenende werden die Temperaturen an der Küste wieder auf 19 Grad steigen.

Im Landesinneren wird der Temperaturwechsel deutlicher spürbar sein. In Antequera zum Beispiel wird die Temperatur von 20 Grad am Dienstag auf 14 Grad am Mittwoch fallen. Dann erholt sie sich (auf 16 am Donnerstag) und sinkt am Freitag auf 13, dem kältesten Tag der Woche in der gesamten Provinz. Am Samstag und Sonntag wird die Temperatur wieder auf etwa 17 Grad ansteigen: «Im Allgemeinen werden wir über dem Normalwert liegen, mit Ausnahme dieser beiden Tage, an denen es praktisch normal sein wird».