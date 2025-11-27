Teilen

Der FC Málaga hat einen neuen Trainer – und das zu Recht, denn unter Sergio Pellicer war in den letzten Wochen und Monaten keine positive Entwicklung festzustellen. Die Ernennung des neuen Übungsleiters sorgte allerdings für große Überraschung. Denn während zahlreiche bekannte Namen von spanischen Erst- und vor allen Dingen Zweitligatrainern durch die Gazetten diskutiert wurden, entschied sich die sportliche Leitung um Sportdirektor Loren Juarros für den Coach der zweiten Mannschaft: Juan Francisco Funes.

Funes ist seit vielen Jahren im Verein beschäftigt, steht allerdings mit dem Reserveteam der Blau-Weißen derzeit auf dem letzten Platz der Segunda Federación (also der vierten Liga in Spanien). Das Geschrei der Medien und Fans ließ daher nicht lange auf sich warten.

Wie soll ausgerechnet dieser 42-jährige Funes, der aus Loja in der Provinz Granada stammt, den FC Málaga wieder zu besseren Zeiten führen? Ein Trainer, der keinerlei Erfahrung im Profibereich besitzt und gleich auf einen richtig heißen Stuhl gesetzt wird, ist eine gewagte Entscheidung. Sportdirektor Juarros betonte, dass er auf Stallgeruch setzen möchte. Und Fakt ist tatsächlich, das Funes bereits 14 Spieler des Profikaders im Jugend- beziehungsweise Amateurbereich der Blau-Weißen trainiert hat. Aber reicht das aus?

Für die Fans augenscheinlich nicht, denn vor und während der Partie am Sonntag gegen Mirandés wurde lautstark gegen die Vereinsführung protestiert. Das Verhältnis zwischen dem Club und seinen Anhängern ist stark angespannt und die nervöse Stimmung hat sich auch auf die Mannschaft ausgewirkt. Mit Ach und Krach zitterten sich die Blau-Weißen trotz 2:0-Führung zu einem Last-Minute-Sieg in der 94. Minute. Das Debüt von Trainer Funes ist also gerade noch so geglückt, was enorm wichtig war, damit wieder etwas Ruhe einkehren kann. Und immerhin konnten die Blau-Weißen endlich einmal in der Nachspielzeit auch Punkte mitnehmen, statt traditionell zu verlieren. Aber ob das alles gut geht beim FC Málaga...