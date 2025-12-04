Sur Deutsche

Vorfreude auf Weihnachten

Weihnachtliche Stimmung kommt hier gewöhnlich erst auf, wenn die 'Larios' wieder mit einer neuen Dekoration inklusive Musikshow überrascht

KLAUS WITTE

Donnerstag, 4. Dezember 2025

Und schon wieder ist es so weit! Wer sich gerade an den extrem langen Sommer dieses Jahres in Andalusien gewöhnt hatte, muss nun feststellen, dass auch im Süden Spaniens die Temperaturen gegen Weihnachten ziemlich tief sinken können. Weihnachtliche Stimmung kommt hier gewöhnlich erst auf, wenn die 'Larios' wieder mit einer neuen Dekoration inklusive Musikshow überrascht und die Avenida de Andalucìa in Màlaga und auch die Hauptstraßen in den anderen Orten abends im weihnachtlichen Glanz erstrahlen.

Zu dieser Zeit kommt jedes Jahr unter den 'Nordlichtern' die Diskussion über den fehlenden Winter und die aus der alten Heimat gewohnten verschneiten Landschaften auf, die ja erst weihnachtliche Gefühle aufkommen ließen. Dabei ist es doch wohl eher eine Seltenheit, wenn es zu Weihnachten in manchen Gegenden Deutschlands schneit. Wenn hier in der Adventszeit nach Einbruch der Dunkelheit in unserem Wohnzimmer die Kerzen an unserer Plastiktanne und das Feuer im Kamin angezündet sind und die altbekannten Weihnachtslieder per CD abgespielt werden, kann ich keinerlei Unterschied zu den Gepflogenheiten in Deutschland feststellen. Natürlich gibt es aber einen Unterschied, der schwerwiegend ist. Wenn man hier das Weihnachtsfest begeht, muss man ziemlich sicher auf die Familie verzichten, und deshalb soll es auch jedem selbst überlassen bleiben, wo er die Festtage verbringen möchte.

Ich wünsche allen Lesern an dieser Stelle ein Weihnachtsfest, an dem Sie sich wohl fühlen, allen bösen Stress dieser Welt vergessen und den lieben Gott einen netten Mann sein lassen. Womit gemeint ist, jeder möchte sich nach dem Motto 'leben und leben lassen' richten und jeglichem Geschwätz mit Gelassenheit begegnen. Ich garantiere allen mindestens zehn schöne Lebensjahre mehr, die das schaffen! In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute auch für 2026!

