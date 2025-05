Die Luchspopulation wächst weiter und erreicht neuen Höchststand

José Luis Piedra Sevilla Montag, 26. Mai 2025 | Actualizado 17:45h. Compartir

Der iberische Luchs setzt seine außergewöhnliche Erholung fort und verzeichnet ein kontinuierliches Wachstum, das dazu geführt hat, dass seine Population im Jahr 2024 mit insgesamt 2.401 gezählten Exemplaren ihren historischen Höchststand seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht hat, was einen Anstieg von 19 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Diese ermutigende Zahl für diese iberische Raubkatze «ist der Beweis für einen positiven demografischen Trend, der sich in den letzten 20 Jahren der Überwachung und der Maßnahmen zur Verringerung des Risikos des Aussterbens fortgesetzt hat», so das Ministerium für den ökologischen Wandel und die demografische Herausforderung, das Daten zur Überwachung der Art aus allen Gemeinden, in denen das Tier vorkommt, sowie aus Portugal vorgelegt hat. Nach diesen Statistiken befindet sich der Großteil der Luchspopulation in Spanien mit 2.047 Individuen, was 85,3 % der Gesamtpopulation entspricht, während die restlichen 14,7 % mit 354 Exemplaren in Portugal leben.

In Andalusien gibt es 836 Luchse, was 40,8 % der Gesamtpopulation entspricht, aber bereits von der Nachbarregion Kastilien-La Mancha übertroffen wird, in der 942 Exemplare leben, was 46 % der spanischen Luchspopulation entspricht. Weitere Regionen mit Luchsen sind Extremadura mit 254 Exemplaren, was 12,4 % entspricht, und Murcia, wo sich die Art derzeit ausbreitet, mit nur 15 Exemplaren oder 0,73 %.

Die drei wichtigsten geografischen Gebiete in Andalusien mit der höchsten Anzahl an Luchsen befinden sich in der Sierra Morena, wo 1.082 Individuen gezählt wurden, viele davon in Territorien, die sie mit den angrenzenden Gebieten von Kastilien-La Mancha teilen. So wurden 638 Exemplare in der Sierra Morena Oriental in Jaén und Córdoba gezählt und 53 in Bereichen, die mit Kastilien-La Mancha verbunden sind, nämlich 444 Luchse in verschiedenen Territorien in den Provinzen Ciudad Real und Albacete.

Von der Gesamtzahl der gezählten Luchse waren 1.557 erwachsene oder halberwachsene Tiere mit einer sehr gleichmäßigen Geschlechterverteilung, 708 Männchen und 706 Weibchen. Die Zahl der geschlechtsreifen Weibchen stieg auf 470, 64 mehr als 2023, und nähert sich damit allmählich den 750 reproduktionsfähigen Weibchen, die als eines der demografischen Ziele gelten, die erreicht werden müssen, um den Luchs als in einem günstigen Erhaltungszustand befindlich zu betrachten. Die Zahl der 2024 geborenen Jungtiere stieg ebenfalls auf 844, mit einer Fruchtbarkeitsrate von 1,8 geborenen Jungtieren im Verhältnis zur Zahl der gezählten reproduktionsfähigen Weibchen.

Auf nationaler Ebene pflanzt sich die Art heute in 17 verschiedenen geografischen Gebieten fort, und die Populationsentwicklung ist seit 2015 «positiv und kontinuierlich», was «uns erlaubt, die Verringerung des Aussterberisikos zu konsolidieren». Tatsächlich war die Katze zu Beginn dieses Jahrhunderts ernsthaft vom Aussterben bedroht, und dennoch hat sich ihre Population in einem Zeitraum von 23 Jahren um das 24-fache vergrößert, da sie von weniger als 100 Exemplaren, die 2002 sehr isoliert in Doñana und der Sierra de Andújar und Montoro gezählt wurden, auf derzeit mehr als 2.400 angestiegen ist. Dieser Anstieg ist in jüngster Zeit sogar noch bemerkenswerter, denn im Jahr 2020 lag die Gesamtpopulation bei 1.111 Luchsen, was einer Verdoppelung in nur vier Jahren mit einer jährlichen Wachstumsrate von durchschnittlich 29 % entspricht.

Diese spektakuläre Erholung der Population veranlasste die Internationale Union für die Erhaltung der Natur (IUCN) im vergangenen Jahr dazu, den Status dieser Raubkatze auf ihrer Roten Liste zu verbessern, in der sie von einer «gefährdeten» zu einer «anfälligen» Art wurde, obwohl sie immer noch als stark bedroht gilt. Aus diesem Grund hat das Luchserhaltungsprogramm in den letzten Jahren neue Wiederansiedlungsgebiete einbezogen, wie z. B. die Region Murcia im Jahr 2023, und wird in diesem Jahr nach Norden in die Region Kastilien und León ausgeweitet, wo mit der Auswilderung der ersten Luchse in Cerrato Palentino begonnen wurde.