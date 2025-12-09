EU verschärft Migrationspolitik und unterstützt Einrichtung von Auffanglagern außerhalb Europas

Olatz Hernández Brüssel Dienstag, 9. Dezember 2025 Teilen

Ohne Diskussion oder Debatte. Die EU-27 haben am Montag grünes Licht für die EU-Rückführungsrichtlinie gegeben, die darauf abzielt, die Abschiebung von Menschen zu beschleunigen, deren Asylanträge abgelehnt wurden, und die den Weg für die Einrichtung von Abschiebezentren in Drittländern ebnet, die von der EU als «sicher» eingestuft werden. Die EU-Innenminister haben eine «allgemeine Ausrichtung» beschlossen, die nun vom Europäischen Parlament gebilligt werden muss, bevor sie in Kraft treten kann. Das Dokument enthält umstrittene Maßnahmen wie die Einrichtung von Abschiebezentren, wie das bereits von der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Albanien eingerichtete. Der vereinbarte Text sieht außerdem vor, die Zahl der Umsiedlungen bis 2026 von 30.000 auf 21.000 zu reduzieren und den sogenannten Solidaritätsfonds zur Entschädigung belasteter Länder wie Spanien von 600 Millionen auf 420 Millionen zu kürzen.

Bei seiner Ankunft im Rat warnte der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska, dass Spanien mit dieser Richtlinie nicht einverstanden sei, da er davon ausgehe, dass die Einweisung von Migranten in diese Haft- und Internierungszentren «eine Verletzung des Völkerrechts und der Menschenrechte darstellen könnte». Die Regierung von Pedro Sánchez ist auch mit mehreren Maßnahmen nicht einverstanden, wie z. B. der zweijährigen Haftdauer in diesen Einrichtungen - zusätzlich zu den unbefristeten Verlängerungen der Internierung - und dem lebenslangen Verbot der Rückkehr in das EU-Gebiet. «Diese Umstände sind weder mit dem Völkerrecht noch mit den Werten der EU vereinbar», betonte Marlaska.

Die Genehmigung für die Einrichtung von Internierungszentren erfolgte, nachdem die EU-Hauptstädte den Druck auf die Europäische Kommission erhöht hatten, die Rückführungsrichtlinie zu ändern. Der italienische Ministerpräsident war der erste Staats- und Regierungschef in der EU, der die Maßnahme unterstützte, gefolgt von den Niederlanden, Dänemark und dem Vereinigten Königreich.

Öffnen Sie die Tür zur Rückgabe

Der dänische Migrationsminister Rasmus Stoklund begrüßte die Gesamteinigung. «Drei von vier irregulären Migranten, die eine Rückführungsentscheidung erhalten haben, bleiben in der EU, anstatt nach Hause zurückzukehren. Diese Verordnung kann diese Zahlen deutlich verbessern», sagte er.

Die Rechtsvorschriften enthalten eine Reihe von Instrumenten für die Mitgliedstaaten, insbesondere die gegenseitige Anerkennung von Rückführungsentscheidungen innerhalb der EU-27, eine Maßnahme, die die Rückführung beschleunigen dürfte. Dies wird es den europäischen Ländern ermöglichen, Rückführungsentscheidungen eines anderen Mitgliedstaates umzusetzen, ohne den Prozess von Grund auf neu beginnen zu müssen.

600 Millionen Der ursprünglich von der EU-Exekutive vorgeschlagene Betrag von 420 Millionen Euro für den Solidaritätsfonds, der Partnern mit dem größten Migrationsdruck hilft, wurde jedoch auf die am Montag vereinbarten 420 Millionen Euro reduziert.

Die dänische Ratspräsidentschaft erklärte, dass diejenigen, deren Herkunftsländer nicht kooperieren, «in Abschiebezentren zurückgeschickt werden». Das Dokument sieht auch die Abschiebung von Migranten vor, die eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der EU darstellen.

Der Solidaritätsfonds, ein weiterer wichtiger Punkt des Migrationspakets, erhielt ebenfalls grünes Licht von der EU. Damit können Länder, die durch den Migrationsdruck belastet sind - darunter auch Spanien -, einen finanziellen Ausgleich von 20.000 Euro pro Migrant oder dessen Umsiedlung in andere Mitgliedsstaaten beantragen. Es handelt sich jedoch um eine Minimalvereinbarung, da der ursprüngliche Plan der Europäischen Kommission, bis 2026 30.000 Menschen umzusiedeln, auf 21.000 reduziert wurde.

Dieser Solidaritätsfonds wurde ebenfalls von den 600 Millionen, die die EU-Exekutive vorgeschlagen hatte - und die die Regierung Sánchez verteidigte - auf 420 Millionen reduziert. Marlaska wies darauf hin, dass Spanien «ein Gleichgewicht zwischen Solidarität und Verantwortung» fordere und mit den vereinbarten Änderungen nicht einverstanden sei, weshalb sich das Land bei der Abstimmung enthalten habe.

.