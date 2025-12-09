Sur Deutsche

Dieses bewegende Kurzvideo wurde den Zuschauern gezeigt.
Dieses bewegende Kurzvideo wurde den Zuschauern gezeigt. FC Málaga
Gneisenau-Untergang

Bewegende Ehrung des FC Málaga für die Opfer der Gneisenau und ihre Retter

An diesem Wochenende würdigte der Verein anlässlich des 125. Jahrestags des Untergangs der deutschen Korvette Gneisenau die Opfer und die vorbildliche Hilfsbereitschaft der Bevölkerung Málagas im Jahr 1900

Málaga

Dienstag, 9. Dezember 2025

Während des Ligaspiels des FC Málaga gegen Real Zaragoza am Sonntag im Rosaledea-Stadion fanden mehrere offizielle Ehrungen statt zum Gedenken an den Schiffbruch des deutschen Schiffs «Gneisenau», der sich vor 125 Jahren vor Málaga ereignet hatte und bei dem viele Menschen aus Málaga ihr Leben riskierten, um die Schiffbrüchigen aus dem Wasser zu retten.

125 Jahre Gneisenau: FC Málaga gibt Deutschen 25 Prozent Rabatt bei Spiel gegen Zaragoza

Umstrittener Elfmeter verblüfft FC Málaga trotz dominanter Leistung in der Schlussphase

Zunächst wurde eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer eingelegt. Im Anschluss begleiteten Schülerinnen und Schüler der Deutschen Schule Málaga die Spieler beim Einlaufen, bevor es einen Ehrenanstoß gab, ausgeführt von Nachfahren der Familien, die an der Rettung der Schiffbrüchigen beteiligt waren.

Einer der bewegendsten Momente war die Projektion eines 30-sekündigen Videos: eine mit künstlicher Intelligenz erstellte bewegte Rekonstruktion der Gneisenau von Vicente Canteli, über die die Namen der 41 verstorbenen Seeleute eingeblendet wurden, gefolgt von dem Schriftzug „Danke Málaga«.

Die Gedenkveranstaltungen werden am 16. des Dezember, dem genauen Jahrestag, fortgesetzt. Um 18 Uhr gibt es einen ökumenischen Gottesdienst in der Kathedrale von Málaga, dem um 17:15 Uhr ein Konzert im Patio de los Naranjos vorausgeht, gespielt von der Musikkapelle der Deutschen Marine aus Kiel und der Banda de Música Cruz del Humilladero.

