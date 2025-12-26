Andalusien fördert das erste Blue-Carbon-Projekt zur CO2-Speicherung

José Luis Piedra Cádiz Freitag, 26. Dezember 2025 Teilen

Andalusien wird mit der Förderung des ersten Blue-Carbon-Projekts eine Initiative zur Bekämpfung des Klimawandels starten. Ziel ist es, Emissionen durch die Bindung von CO2 durch die Meeresvegetation zu reduzieren.

Dieses erste von der andalusischen Regierung geförderte Projekt dieser Art wird in der Provinz Cádiz auf einer Fläche von 155 Hektar in den Gezeitensümpfen am Nordufer des Guadalete-Flusses durchgeführt und macht die Region zu einem landesweiten Vorreiter bei der Anwendung natürlicher Lösungen für den Klimawandel.

Die Prognosen gehen von einer Bindung von mehr als 32.000 Tonnen CO2 aus, und aufgrund dieses Volumens und der großen Ausdehnung wird es nach Angaben der Junta de Andalucía das wichtigste Projekt dieser Art unter öffentlicher Regie sein, das derzeit in Europa gefördert wird.

Ziel ist es, die hydromarine Funktionalität des Ökosystems dieser Sümpfe wiederherzustellen und die natürliche Entwicklung der für diese Umgebung charakteristischen Vegetation zu ermöglichen, die eine wichtige Funktion als hocheffiziente Kohlenstoffsenke erfüllt.

Diese geschätzte Absorptionskapazität entspricht der Anpflanzung von etwa 160.000 Bäumen. Um ein ähnliches Aufnahmevolumen durch Aufforstung zu erreichen, wäre mehr als die doppelte Fläche erforderlich, das heißt, etwa die 2,3-fache Ausdehnung des Projekts in den Feuchtgebieten der Bucht von Cádiz.

Außerdem liegen die geschätzten Kosten für diese Menge an absorbiertem CO2 bei etwa 15 Euro pro Tonne und damit deutlich unter den Durchschnittswerten auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt, die zwischen 70 und 100 Euro pro Tonne liegen.

Andalusiens Landesministerin für Nachhaltigkeit und Umwelt, Catalina García, erklärte, dass «dieses Projekt die vom Präsidenten der Junta auf der COP-29 angekündigte Verpflichtung in die Tat umsetzt und die Führungsrolle Andalusiens beim ökologischen Wandel, bei der Klimainnovation und bei der Zusammenarbeit mit dem Privatsektor symbolisiert».

Die Ministerin betonte, diese Initiative stelle «einen Meilenstein in der Geschichte des Umweltmanagements in Spanien dar, da es sich um das erste Blue-Carbon-Abkommen handelt, das im Land als Mechanismus zum Ausgleich von Emissionen unterzeichnet wurde».

Darüber hinaus bekräftigte García, dass «der Kampf gegen den Klimawandel echte Chancen für Innovation und grüne Arbeitsplätze schaffen kann, wie dieses Projekt zeigt, das die Wettbewerbsfähigkeit Andalusiens als attraktives Gebiet für Projekte zur Emissionsabsorption und -kompensation stärkt».

Das Projekt ist das Ergebnis einer öffentlich-privaten Zusammenarbeit. Vorangetrieben wird es von einem Konsortium, an dem Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Tourismus, Schiffbau, Dienstleistungen und Transport beteiligt sind, die sich gemeinsam mit der Junta de Andalucía zur Förderung eines Entwicklungsmodells verpflichtet haben, das auf Nachhaltigkeit, Innovation und Umweltverantwortung beruht.

Blauer Kohlenstoff ist der Kohlenstoff, der in Küstenökosystemen wie Sümpfen und Seegraswiesen gebunden und gespeichert wird. Diese Wasserflächen können drei- bis fünfmal mehr Kohlenstoff speichern als Wälder und haben zudem die Eigenschaft, diesen Kohlenstoff über Tausende von Jahren hinweg zu halten.