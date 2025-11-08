El Borge im Herzen der Axarquía - berühmt für seine Trauben- und Rosinenproduktion

SDA El Borge Samstag, 8. November 2025 Teilen

Zwischen sanften Hügeln und Weinbergen liegt El Borge, eines der malerischsten weißen Dörfer der Provinz Málaga. Das Dorf mit seinen weißen Häusern, engen Gassen und blumengeschmückten Innenhöfen ist ein typisches Beispiel andalusischer Lebensart. Es gehört zur Axarquía, einer Region, die für ihre Muskatellertrauben berühmt ist – hier entstehen die bekannten Pasas de Málaga, die süßen Rosinen, denen El Borge seinen Ruhm verdankt.

El Borge ist ein Paradebeispiel für die weißen Dörfer Andalusiens.

Ein Rundgang durch das Dorf beginnt auf der Plaza de la Constitución, dem zentralen Rathausplatz. Hier schlägt das Herz des Dorfes: In den kleinen Bars treffen sich die Einwohner zum Plausch, und das Rathaus mit seiner hellen Fassade bildet den Mittelpunkt des dörflichen Lebens. Gleich nebenan lädt ein kleiner Park mit Teich und Enten zum Verweilen ein – ein ruhiger, grüner Ort im Schatten alter Bäume, von dem aus man den Blick auf die umliegenden Hügel genießen kann.

Nur wenige Schritte entfernt erhebt sich die Kirche Nuestra Señora del Rosario, ein Bau aus dem 16. Jahrhundert im Mudéjar-Stil. Mit ihrem quadratischen Glockenturm ist sie schon von weitem sichtbar. Innen überrascht sie mit einer schlichten, warmen Atmosphäre und schönen Holzdecken.

Ein Höhepunkt jedes Besuchs ist die Posada del Bandolero, ein charmantes Gasthaus, das an die legendäre Zeit der andalusischen Bandoleros erinnert. Der bekannteste von ihnen, El Bizco del Borge, stammt aus diesem Dorf – eine Figur, die heute als Teil der regionalen Geschichte verehrt wird. In der Posada kann man traditionelle Speisen probieren und in die Welt der Räuberromantik eintauchen.

Besonders lebendig zeigt sich El Borge im September, wenn der Día de la Pasa, der Tag der Rosine, gefeiert wird. Dann füllen sich die Straßen mit Musik, Tanz und dem Duft frisch gepresster Trauben. Besucher können den traditionellen Trocknungsprozess der Rosinen kennenlernen, lokale Weine kosten und die gastfreundliche Atmosphäre genießen.

El Borge ist ein Ort, der Geschichte, Natur und Lebensfreude vereint – ein Stück authentisches Andalusien, das man nicht vergisst.