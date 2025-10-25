Der Aussichtspunkt La Camorra in Alameda im Norden von Málaga bietet eine Sicht auf fünf andalusische Provinzen

Javier Almellones Camorra Samstag, 25. Oktober 2025 Teilen

Er liegt nicht einmal 700 Meter über dem Meeresspiegel, aber dank seiner Lage ist er wegen seines Ausblicks einer der umfassendsten Aussichtspunkte Andalusiens, von dem man bis zu fünf verschiedene Provinzen sehen kann. Dieser natürliche Balkon, der sich auf dem Gipfel der Sierra de la Camorra befindet, liegt in der Gemeinde Alameda, im Norden der Provinz Málaga.

Am 12. Mai 2000 wurde dieser Ort offiziell als Aussichtspunkt auf dem höchsten Teil dieser Bergkette eröffnet. Es wurde eine kleine Anhöhe errichtet, die einen etwas besseren Blickwinkel ermöglicht. Konkret liegt dieser Ort 686 Meter über dem Meeresspiegel. Dank seiner geografischen Lage reicht diese Höhe aus, um einen großen Teil Andalusiens zu überblicken.

An klaren Tagen bietet der Aussichtspunkt Camorra einen 360-Grad-Panoramablick auf Orte wie den Torcal de Antequera, einen Teil des Genil-Tals und die Lagunen von Ratosa und Fuente de Piedra.

Von dort aus kann man auch andere Dörfer der Provinz Málaga sehen wie Alameda, Fuente de Piedra und Mollina, sowie die Gebiete von vier weiteren andalusischen Provinzen: Córdoba, Granada, Sevilla und Cádiz. Um das Gebiet einiger dieser Provinzen zu sehen, sind jedoch klare Tage erforderlich. Manche behaupten auch, dass man von dort aus einen Teil der Gebirgszüge von Jaén und Almería sehen kann. Das heißt, man könnte alle andalusischen Provinzen sehen, außer Huelva.

Von diesem Aussichtspunkt aus kann man die ausgedehnten Olivenhaine im Norden von Antequera, den Nordwesten der fruchtbaren Ebenen von Granada, die Landschaft von Sevilla, die Region Subbética von Córdoba und die Sierra de Grazalema sehen. Neben anderen Gipfeln sind El Torreón (Cádiz), La Tiñosa (Córdoba), El Terril (Sevilla), El Chamizo, La Maroma und La Torrecilla (Málaga) und El Veleta (Granada) zu sehen. An klaren Tagen kann man auch die Gemeinden Casariche und La Roda de Andalucía in Sevilla, Archidona, Sierra de Yeguas, Humilladero und Campillos in Málaga, Montilla, Lucena, Rute, Benamejí und Palenciana in Córdoba sehen.

Derzeit gibt es mehrere Tafeln, die den Besuchern helfen, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu erkennen, die von diesem Aussichtspunkt aus zu sehen sind, und so mehr über die Region Andalusien erfahren.

Anreise:

Der Ort ist mit dem Auto gut zu erreichen, da es eine asphaltierte Straße gibt, die vom Erholungsgebiet des Parque del Camorrilo hinaufführt. Die Straße ist kurvenreich und schmal, aber gut befestigt. Sie ist auch ein beliebtes Ziel für Mountainbiker.

Dieselbe Strecke kann auch zu Fuß zurückgelegt werden, aber die Wanderroute, die im Dorf Alameda beginnt und die als Aufstieg zum Kreuz bekannt ist, ist besser geeignet. Über diese gut ausgeschilderte und als lokalen Wanderweg zugelassene Route gelangt man zunächst zu den Überresten der ehemaligen Behausung eines Priesters aus dem 19. Jahrhundert. Danach erreicht man das sogenannte Cruz de Alameda, das nur wenige Meter vom Aussichtspunkt entfernt ist. Diese Route kann in etwas mehr als anderthalb Stunden vom Dorf aus zurückgelegt werden (nur Hinweg).