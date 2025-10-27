Juwel im Norden der Provinz Málaga: die Kapelle von Archidona mit Resten einer Moschee

Javier Almellones Archidona Montag, 27. Oktober 2025 Teilen

Mit ihrer Lage auf einem Hügel von mehr als 925 Metern über dem Meeresspiegel ist sie eine der höchstgelegenen Kapellen der Provinz Málaga. Das Santuario Virgen de Gracia in Archidona ist jedoch wegen einer anderen Besonderheit besonders wertvoll. In ihrem Inneren birgt sie einen wahren architektonischen Schatz, bewahrt verschiedene Elemente, die zu einer ehemaligen Moschee gehörten, die möglicherweise zwischen dem 9. und 10. Jahrhundert entstand.

Die Kapelle wird das ganze Jahr über von zahlreichen Besuchern aufgesucht. Einige kommen aus religiöser Hingabe, andere nur, um dieses einzigartige Gebäude kennenzulernen. Viele wissen bereits, dass sie bei genauem Hinsehen einige Überreste seiner Vergangenheit als islamischer Tempel finden. Und das alles in einer unvergleichlichen Umgebung: Das Santuario Virgen de Gracia befindet sich in der Burg von Archidona auf dem Gipfel des namensgebenden Hügels. Vom Cerro de la Virgen de Gracia aus bietet sich ein weiter Panoramablick über den Nordosten der Provinz Málaga.

Heute sind die Hufeisenbögen und die Alfiz-Zierrahmen noch gut erkennbar. Auch am Fuß des Glockenturms, der einst ein Minarett war. Darüber hinaus gibt es Elemente, die auch deshalb auffallen, weil sie aus der Zeit vor dem alten Al-Andalus stammen. Dazu gehören spätrömische oder westgotische Säulen, die diese Archidona-Wallfahrtskapelle zu einem einzigartigen Ort in Spanien machen.

In diesem Zusammenhang muss die strategische Bedeutung der Burg, in der sie sich befindet, hervorgehoben werden. Archidona war einst die Hauptstadt der Cora von Rayya, einer der wichtigsten Regionen in den ersten Jahrhunderten der Andalusí-Herrschaft.

Für ihre Umwandlung zur Kapelle gab es einen wichtigen Wendepunkt, nämlich die Rückeroberung dieses wichtigen Ortes durch die Katholischen Könige im Jahr 1485, nur sieben Jahre nach der Kapitulation des Nasridenreiches. Ab der Zeit der christlichen Herrschaft begann die Umwandlung des islamischen Tempels in die erste Pfarrkirche der Stadt Archidona. Später wurde sie zu der heutigen Kapelle, die der Virgen de Gracia, der Schutzpatronin von Archidona seit 1725, geweiht ist.

Neben den bereits erwähnten Elementen der ehemaligen Moschee sind im Inneren vor allem ein gotischer Altaraufsatz mit der Darstellung der Virgen de Gracia und ein Taufbecken zu erwähnen, die beide aus den letzten Jahren des 15. Jahrhunderts stammen, also aus der Zeit, als die Moschee begann, dem heutigen christlichen Tempel zu weichen.

Aufgrund seiner Lage innerhalb der Burgmauern hoch auf dem Hügel ist das Santuario an vielen Tagen des Jahres ein Ort, der Ruhe und einen hervorragenden Panoramablick verspricht. Die Ausnahme bilden die Tage, an denen bekannte religiöse Feste stattfinden, wie die nächtliche Wallfahrt jeden 15. August oder der Día de la Oruga, der Tag der Raupe, im Mai.

Mit dem Auto oder zu Fuß

Um zur Kapelle zu gelangen, kann man das Auto nehmen oder auch zu Fuß über eine kurvenreiche asphaltierte Straße, den Camino del Santuario, hinaufgelangen. Der Zugang zu der ummauerten Burganlage und zur Kapelle ist kostenlos.

Archidona ist eine Stadt, die für ihr historisches Erbe bekannt ist. Neben dem Santuario Virgen de Gracia gibt es in der Stadt noch weitere Kirchen und die symbolträchtige Plaza Ochavada. Auf diesem Platz befindet sich ein weiteres historisches Überbleibsel des alten Al-Andalus, nämlich eine vermutlich mozarabische Höhlenkapelle. Sie ist in das Innere des Restaurants Arxiduna integriert, das zu den renommiertesten im Hinterland der Provinz Málaga gehört.