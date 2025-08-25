Altes Kloster Convento de la Trinidad in Málaga soll zum Raum für Events werden

REGINA SOTORRÍO MÁLAGA Montag, 25. August 2025 Teilen

Seit Jahrzehnten gammelt das zwischen den Straßen Martínez de la Rosa und Velarde befindliche Convento de la Trinidad, ein ehemaliges Kloster mit einem imposanten Kreuzgang, vor sich hin. Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Projekte für seine Nutzung präsentiert und wieder verworfen und finanzielle Engpässe verschoben die geplante Restaurierung des Gebäudekomplexes immer wieder in eine ungewisse Zukunft. Nun hat die Kommission für Kulturgut der andalusischen Regierung grünes Licht für das von dem Architekturstudio Fresneda & Zamora präsentierte Rehabilitationsprojekt gegeben, was der Vernachlässigung eines Gebäudes, das als Kulturgut (BIC) eingestuft ist, ein Ende setzen würde. Das Projekt sieht vor, dass das Kloster La Trinidad seinen alten Garten zurückerhält und der Kreuzgang und die Kirche zu Sälen für Konzerte und Veranstaltungen umgebaut werden. Zudem ist die Errichtung eines neues, halb unterirdischen, zweistöckigen Gebäudes geplant. Die zukünftige Kultureinrichtung soll das Provinzarchiv und ein Mehrzweck-Kulturzentrum beherbergen. Im Erdgeschoss des historischen Gebäudes wird es einen Ausstellungsraum und Räume für große kulturelle Veranstaltungen rund um den Kreuzgang und in der Kirche geben. Im Kreuzgang selbst sind auch Ausstellungen unter freiem Himmel, Vorträge und Konzerte vorgesehen. Der öffentliche Raum rund um das Kloster wird wieder die Form des ehemaligen Gemüsegartens erhalten. Am Eingang zum Kulturzentrum wird es einen Garten mit Blumen und aromatischen Pflanzen geben, während der nördliche Bereich als saisonaler Gemüsegarten genutzt werden soll, um eine Verbindung zur landwirtschaftlichen Geschichte des Ortes herzustellen und Bildungs- und Ausbildungsaktivitäten anzubieten.

Die Kommission für historisches Erbe fordert, verschiedene architektonische Elemente von hohem Wert wie das Wasserbecken oder die Torre de Conquista zu erhalten. Nach dem von der Junta de Andalucía angekündigten Zeitplan müssten die Arbeiten zur Restaurierung im September beginnen.