Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Marilú Báez
Theater

Antonio Banderas plant seine Rückkehr auf die Bühne von Málaga mit 'Sweeney Todd'

Der Schauspieler hat bestätigt, dass er bei dem Musical Regie führen und mitspielen wird, und hat seine Rolle in einer «sehr berühmten Fernsehserie» angedeutet

Regina Sotorrío

Málaga

Mittwoch, 29. Oktober 2025

Antonio Banderas hat eine seiner größten Herausforderungen gemeistert: dass das Soho-Theater in Málaga in der Lage ist, Musicals ohne ihn in der Hauptrolle aufzuführen. Diese Aufgabe hat er mit Godspell und Gypsy gemeistert. Die Bühne zieht ihn jedoch immer noch an, und er reagiert stets positiv und spontan auf die Aufforderungen seiner Darsteller, mitzusingen. Vielleicht kehrt Banderas also bald auf die Bühne von des Teatro Soho in Málaga zurück, diesmal als Schauspieler.

Obwohl es noch kein Datum gibt, hat Banderas das Musical 'Sweeney Todd' im Sinn, dessen Rechte er bereits erworben hat. Sein Wunsch ist es, nicht nur Regie zu führen, sondern auch die Rolle des Sweeney zu spielen, wie er bei der Vorstellung von Godspell bestätigte.

Dies ist nicht das einzige Projekt, an dem Banderas derzeit arbeitet. Der in Málaga geborene Künstler hat zwar nicht viele Details verraten, aber er erwähnte, dass er kurz davor steht, einen Vertrag für eine Rolle in einer «sehr berühmten Fernsehserie» zu unterzeichnen. Nach seiner letzten Rolle als Picasso in der Serie Genius (2018) wird dies seine Rückkehr auf den kleinen Bildschirm sein.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wut und Liebe %u2013 ein Missverständnis mit dramatischen Folgen bei der Deutschen Filmwoche in Málaga
  2. 2 Spanien vor Regierungskrise: Katalanen brechen mit Sánchez
  3. 3 Energieausweis in Spanien %u2013 was er wirklich bedeutet und wie man ihn bekommt
  4. 4 Spektakulärer Schlag gegen die Drogenmafia: 6,5 Tonnen Kokain auf Frachter im Atlantik sichergestellt
  5. 5 Airbnb, Hotels, Spekulanten - Die Mieten in Spanien steigen ohne Ende
  6. 6 Wanderung: Von der Costa del Sol ins Guadalhorce-Tal
  7. 7 Die Miniaturcomputer sind im Kommen -Was macht sie so beliebt?
  8. 8 Neue Müllgebühr trifft Spaniens Selbstständige mit voller Wucht
  9. 9 Jeder dritte Arbeitnehmer in der Technologie- und Immobilienbranche in der Provinz Málaga ist Ausländer
  10. 10 Seit Monaten defekte Rolltreppen am Flughafen-Bahnhof von Málaga: Ersatzteile fehlen

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Antonio Banderas plant seine Rückkehr auf die Bühne von Málaga mit 'Sweeney Todd'

Antonio Banderas plant seine Rückkehr auf die Bühne von Málaga mit &#039;Sweeney Todd&#039;