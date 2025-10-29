Antonio Banderas plant seine Rückkehr auf die Bühne von Málaga mit 'Sweeney Todd'

Regina Sotorrío Málaga Mittwoch, 29. Oktober 2025 Teilen

Antonio Banderas hat eine seiner größten Herausforderungen gemeistert: dass das Soho-Theater in Málaga in der Lage ist, Musicals ohne ihn in der Hauptrolle aufzuführen. Diese Aufgabe hat er mit Godspell und Gypsy gemeistert. Die Bühne zieht ihn jedoch immer noch an, und er reagiert stets positiv und spontan auf die Aufforderungen seiner Darsteller, mitzusingen. Vielleicht kehrt Banderas also bald auf die Bühne von des Teatro Soho in Málaga zurück, diesmal als Schauspieler.

Obwohl es noch kein Datum gibt, hat Banderas das Musical 'Sweeney Todd' im Sinn, dessen Rechte er bereits erworben hat. Sein Wunsch ist es, nicht nur Regie zu führen, sondern auch die Rolle des Sweeney zu spielen, wie er bei der Vorstellung von Godspell bestätigte.

Dies ist nicht das einzige Projekt, an dem Banderas derzeit arbeitet. Der in Málaga geborene Künstler hat zwar nicht viele Details verraten, aber er erwähnte, dass er kurz davor steht, einen Vertrag für eine Rolle in einer «sehr berühmten Fernsehserie» zu unterzeichnen. Nach seiner letzten Rolle als Picasso in der Serie Genius (2018) wird dies seine Rückkehr auf den kleinen Bildschirm sein.