Candela Sierra aus Málaga gewinnt im Alter von nur 35 Jahren den Staatspreis für Comic

REGINA SOTORRÍO MÁLAGA. Donnerstag, 25. September 2025 Teilen

Sie nimmt den Anruf aus Madrid entgegen, nach einer Reihe von Pressetelefonaten und zahlreichen Glückwünschen von ihren Freunden und Verwandten. «Und ich muss arbeiten!», sagt Candela Sierra (Ronda, 1990) lachend. Sie weiß, dass es ihr an diesem Tag schwerfallen wird, sich auf das Cover des neuen Albums von Nacho Vegas zu konzentrieren, an dem sie gerade arbeitet. Ein «unerwarteter» Anruf des Kulturministeriums teilte ihr mit, dass sie den spanischen Staatspreis für Comic gewonnen hat. Eine mit 30.000 Euro dotierte Auszeichnung, die ihr mit gerade einmal 35 Jahren und ihrem zweiten Buch 'Lo sabes aunque no te lo he dicho' zuteil wird. «Meine Güte, ich kann es immer noch nicht fassen», sagt sie ganz natürlich.

Die Jury lobt «ihren frischen und spannenden Blick auf die Art und Weise, Comics zu verstehen» und ihre Fähigkeit, «eine scharfsinnige Analyse unserer Gesellschaft» zu zeichnen. Das Expertengremium hebt den «Humor und einen gewissen bitteren Nachgeschmack» eines Werks hervor, in dem Sierra die alltäglichen Kommunikationsprobleme untersucht, «indem sie den Fokus auf die Oberflächlichkeit von Beziehungen» und auf «eine gewisse moralische Armseligkeit legt, die uns manchmal dazu bringt, uns wie Schafe in einer Herde zu verhalten». Die Autorin erklärt, dass sie bei dieser «Erforschung» festgestellt habe, dass mangelnde Kommunikation fast immer auf «Narzissmus, auf Nabelschau statt Zuhören» zurückzuführen sei.

Daraus ergibt sich eine Reihe von Situationen mit einer «meisterhaften und ausgewogenen» Erzählweise, wie es die Jury formuliert, «die es unmöglich macht, diese großartigen, manchmal absurden, aber schmerzlich realistischen kleinen Geschichten aus der Hand zu legen». «Ich bin überwältigt», antwortet sie am anderen Ende der Telefonleitung, als man ihr die Begründung für die Auszeichnung vorliest.

Die Comic- und Animationsautorin, Illustratorin und Lehrerin Candela Sierra gibt zu, dass dieser Preis «eine Erleichterung für die nächsten Monate» bedeutet. «Es stecken viele Stunden und viel Arbeit hinter einem Bild, das leicht zu entstehen scheint.» Das preisgekrönte Werk ist ihre zweite Veröffentlichung nach 'Rotunda'. Das 2023 erschienene Buch ist, «ein besonderes Porträt der Abzocker dieses Landes, für die sich an jeder Ecke eine Gelegenheit zum Plündern bietet.»

«Comics sind sehr arbeitsintensiv. Und ich zeichne nicht so schnell wie andere Leute. Ich bin schnell, aber erst, wenn ich mir sicher bin», erläutert sie.

Ihre verschiedenen Tätigkeiten machen es ihr «schwer, sich hinzusetzen», um kreativ zu sein, aber sie ist auch dankbar dafür. «Die Abwechslung tut mir gut, weil sie mich anregt und ich nicht in einen Brunnen falle, in dem ich nur Comics sehe», gibt sie mit einer gewissen Ironie zu, die sie auch in ihre Arbeiten einfließen lässt. «Das ist die Art und Weise, wie wir in meiner Familie Humor leben. Wir waren schon immer sarkastisch in traurigen Momenten», erzählt sie.

Und was kommt jetzt? «Jetzt kommt die Leere, der Abgrund!», scherzt sie. Aber nein, jetzt kommt mehr Arbeit, wenn auch mit der Gelassenheit, die ein 'Polster' mit sich bringt. Eine Rücklage von etwas weniger als 30.000 Euro. «Ein Teil davon geht an Steuern ab, und ich bin sehr froh darüber. Es ist wichtig, für das Gemeinwohl zu zahlen», erklärt sie abschließend.

Die aus Ronda stammende Candela Sierra hat Bildende Kunst an der Universität Granada, an der Académie Royale des Beaux-Arts in Brüssel und der Université Laval in Quebe studiert. Sie war Stipendiatin der Stiftung Antonio Gala für junge Künstler in Córdoba und absolvierte einen Masterstudiengang mit Schwerpunkt Comic an der Europäischen Hochschule für Bildende Künste in Angoulême (Frankreich), wo sie auch ein Stipendium der Maison des Auteurs erhielt. Sie wurde unter anderem mit dem Valencia-Preis für Comics für 'Rotunda' und dem Filmin-Preis sowie dem Preis für den besten Animationsfilm des Notodofilmfest-Festivals für 'Lingua et Veritate' ausgezeichnet.