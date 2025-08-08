Ex-Sängerin der Free Soul Band Suzette Moncrief: «Reggaeton ist inhaltlich recht anspruchslos»

J. Rafael Cortés Torremolinos Freitag, 8. August 2025 Teilen

Suzette Moncrief trifft sich mit uns auf der Plaza de La Gamba Alegre, einem symbolträchtigen Platz in Torremolinos, wo sich auch die legendäre Taberna Flamenca Pepe López (ehemals El Jaleo) befindet, denn die New Yorkerin verliebte sich bei ihrem ersten Besuch im Jahr 1974, als sie gerade einmal sechs Jahre alt war, in diese Stadt. Sie kehrte mehrmals zurück, bis sie sich Anfang der 1980er Jahre endgültig an der Costa del Sol niederließ, wo sie ihre Ausbildung absolvierte und eine intensive künstlerische Karriere begann, die sie zu einer der großen Stimmen des Blues und Soul in Spanien werden ließ.

Als Sänger von legendären Gruppen der lokalen Szene wie der Free Soul Band und der Lito Blues Band ist Suzette sowohl mit diesen Gruppen als auch in anderen Formationen und solo auf den wichtigsten Bühnen der Provinz aufgetreten: vom Cervantes-Theater zum ZZ Pub über La Cochera Cabaret oder das Theater Echegaray und sogar auf der Straße. «Jeder Ort hat etwas Besonderes, wichtig ist die Interaktion mit dem Publikum», sagt sie. Ihr wöchentlicher Terminkalender wird immer intensiver, mit fast täglichen Auftritten in Bars, Restaurants, Hotels und Veranstaltungsorten in der Provinz, wo sie Klassiker der Black Music interpretiert.

- Wir sitzen im Kiosco La Gamba Alegre und die erste Frage ist obligatorisch: Bier oder Wein?

-Eigentlich bevorzuge ich Wein, aber für ein Interview lieber ein Bier, sonst weiß ich nicht, was passiert (lacht).

- Na dann los! Als Kind sind Sie mit ihrer Mutter und ihrem älteren Bruder nach Málaga gezogen, an was erinnern Sie sich aus dieser Zeit?

-Was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist der Frieden, den ich hier gefunden habe, wie natürlich alles war und das Gefühl der Freiheit. Und das hat mich dazu gebracht, zu bleiben. Wir kamen mehrmals aus New York. Dann starb meine Mutter und hier ruht sie, also beschloss ich, zu bleiben.

- Was hat Sie dazu bewogen, Ihre künstlerische Laufbahn hier zu entwickeln?

-Ich hatte nicht vor, professionelle Sängerin zu werden, ich wollte singen und tanzen, aber als Hobby. Ich wollte Übersetzung studieren, aber der Gesang kam zu mir wie ein magischer Schatten, der mich auf meinem Weg einholte, mich auf die Bühne führte und mir sagte: Das ist dein Leben. Ich studierte Gesang und Musiktheorie am Ateneo in Málaga und seitdem singe ich und das bis heute...

- Aber die Welt der Musik hat Ihnen schon immer gefallen?

-Das kommt von meiner Mutter, von ihrem Interesse an der Kultur und allen Künsten. Sie war Lehrerin, eine sehr gebildete Frau, die Anthropologie, Soziologie, Psychologie und Musik liebte. Als wir in New York lebten, machten wir jeden Freitag einen Ausflug, um Platten zu kaufen, und als wir an die Costa del Sol kamen, setzten wir diese Tradition fort. Sie mochte alle Stilrichtungen und hatte eine große Sammlung, aber sie wurde gestohlen. Wir mussten alle sechs Monate ausreisen, weil wir Ausländer waren und noch nicht beschlossen hatten, für immer hier zu bleiben, und bei einer dieser Reisen wurde ihre Sammlung gestohlen. Das war sehr traurig.

- Neben all den Musikstilen, die Sie gehört haben, gibt es in deiner Musik einen deutlichen lateinamerikanischen Einfluss.

-Ich habe eine enorme ethnische Vielfalt in meinen Genen. Ich bin unter Dominikanern, Kubanern, Puertoricanern aufgewachsen. Ich komme aus einer Künstlerfamilie, mein Großvater mütterlicherseits war der puertoricanische Schauspieler und Komponist Juano Hernández, den man als 'den vielseitigsten farbigen Schauspieler der Welt' bezeichnete. Seit meiner Kindheit hörte ich den ganzen Tag lang lateinamerikanische Musik, Soul und Blues, und später kam auch Pop hinzu. Ich war fasziniert von den Broadway-Shows, den Choreografien und Bühnenbildern, diesen Klängen.

«Ich komme aus New York und kann nicht verstehen, wie es in einem Land, in dem es mehr unterschiedliche Menschen gibt als im Rest der Welt, Rassismus geben kann»

-Wie war Suzette als Kind in New York?

-Ich hatte meinen jüdischen Freund, meinen chinesischen Freund, meinen japanischen Freund. Ich war sehr ruhelos, für mich gab es keine Grenzen oder verbotene Straßen. Und am Ende habe ich überall Freunde gefunden. Ich komme aus New York und kann nicht verstehen, wie es in einem Land, in dem es mehr unterschiedliche Menschen gibt als im Rest der Welt, Rassismus geben kann.

-Dann sprechen wir besser nicht über die aktuelle Politik der USA?

-Als Weltbürgerin kann ich nur sagen, dass wir diese Leute, die die Welt zerstören, von der Macht verdrängen müssen. Die Menschen müssen aufstehen und dürfen das nicht zulassen, es geht nicht mehr um links oder rechts. Diese Politik, die sich auf Kosten anderer bereichern will, führt zu einem Werteverlust und zu einer enormen Manipulation.

- Würden Sie gerne in Ihrer Heimatstadt New York singen?

-Nun, ja, das würde ich tatsächlich gerne. Es gibt nur noch wenige Orte, an denen ich noch nicht aufgetreten bin, aber in New York habe ich noch nie ein Konzert gegeben

- Wie hat Sie die Erfahrung beeinflusst, nach der Pandemie auf der Straße zu spielen?

-–Die Straße prägt dich brutal. Dieses extreme Bedürfnis zu fühlen, zu kommunizieren, sich zu berühren. Wir litten unter den Folgen der Pandemie und konnten uns nicht einmal näher kommen. Wir taten es nicht physisch, aber unsere Blicke, das Lächeln hinter den Masken, die Dankbarkeit der Menschen, die mir zuhörten und mit mir sprachen... Die Leute waren dankbar, ihre Lieblingssängerin sehen zu können, und außerdem war ich nach vier Monaten ohne Auftritte pleite. Wenn ich daran zurückdenke, kommen mir die Tränen.

- Und wie sieht es heute aus, wenn man von der Musik leben will?

–Nun, wenn man sich gut organisiert und ein seriöser, bescheidener und respektvoller Mensch ist, kann man gut zurechtkommen.

- Haben Sie in diesen unruhigen Zeiten jemals daran gedacht, Ihre Koffer zu packen und nach Madrid, Barcelona oder zurück nach New York zu gehen?

-Niemals. Ich bin wahnsinnig verliebt in meine Stadt Málaga, da gibt es keine Alternative..

- Und wenn Sie auf eine einsame Insel gehen müssten, welches Buch und welche Musik würdesn Sie mitnehmen?

-Das Buch wäre ein Überlebensratgeber, weil ich nicht wüsste, was ich tun sollte. Und was die Musik angeht, wären es die Alben von Billie Holiday. Die könnte ich mein ganzes Leben lang hören..

- Sie haben ihre Songs schon oft gesungen....

-Das schönste Konzert meines Lebens, das größte, war mein Tribut an Billie Holiday im Cervantes, wo das Theater bis auf den letzten Platz gefüllt war. Das war eine wunderschöne Erfahrung.

-Glauben Sie, dass Soul und Blues überwiegend männliche Genres sind?

-Soul und Blues sind, wie alle Musikrichtungen, eine Manifestation, ein Ausdruck eines Volkes. Männer haben früher und in größerem Umfang Zugang zu allem als Frauen. Es gibt viele Werke von Frauen, die sich Männer angeeignet haben. Wir haben das gut gemacht und werden weiterhin klarstellen, dass Frauen den gleichen Platz einnehmen wie Männer. Soul sagt dir schon, was es ist: Seele. Und die Seele gehört allen.

«Ich ziehe eine Bar mit guten Tapas einem Restaurant mit Michelin-Stern vor»

-Mögen Sie spanischen Pop?

-Ja, ich finde ihn frisch und sehr entschlossen. Nun ja, nicht alles, natürlich. Niemand mag alles. (lacht).

-Was halten Sie von Reggaeton?

-Ich mag Reggaeton nicht, was den Inhalt angeht. Ich finde ihn ein bisschen grotesk. Er sagt wenig, und das wenige, was er sagt, trägt nichts bei.

- Wenn es ums Essen geht, bevorzugen Sie eine Tapas-Bar oder ein Restaurant mit Michelin-Stern?

-Eine Bar mit sehr guten Tapas gefällt mir besser.

-Mögen Sie Espetos?

Ich liebe sie. Sardinen-Spieße dürfen bei mir nicht fehlen. Ich mag auch frittierten Fisch, aber in letzter Zeit esse ich ihn eher gegrillt, man muss ja auf sich achten.

- Können Sie uns ein Restaurant in Torremolinos empfehlen? ?

In dieser Gegend La Bodega, Guerola und Ascuas. Und natürlich diesen Kiosco La Gamba Alegre, in dem wir gerade sind.

-Wo stehen Sie als Künstler und als Mensch?

-Im Hier und Jetzt und ich genieße es.