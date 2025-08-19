Künstler Santiago Picatoste malt in Marbella ein großformatiges Gemälde

Emma Pérez-Romera Marbella Dienstag, 19. August 2025 Teilen

Barfuß auf einem Rattanteppich malt Santiago Picatoste (Mallorca, 1971) ab 12 Uhr mittags im Beach Club Playa Padre in Marbella ein neues Werk seiner 'Lego'-Serie, ein 1,60 x 1,30 Meter großes Werk voller Farbe, Energie und Bewegung, das Teil der 'Art Padre Special Edition' ist, einer Initiative, die dieser Strandclub seit vier Jahren jeden Sommer mit Unterstützung von Al Aire Libra entwickelt.

Er sagt, dass er dafür sein «gewohntes Arbeitsumfeld», sein Atelier in Málaga, verlassen hat, «um ein Live-Werk zu schaffen», das von allen Anwesenden an einem unglaublich heißen Augustnachmittag beobachtet und bewundert wird, an dem die Farbe und alles, was Farbe erzählen kann, im Mittelpunkt steht. «Es ist ein Tag, an dem sich viele Dinge vermischen, eine Herausforderung, weil wir Künstler normalerweise kein Publikum haben, das uns beim Arbeiten zuschaut, es ist eine Mischung aus Freunden, Fremden, Strand, Hitze, Musik... dies ist ein einzigartiges Werk mit all dieser Energie, die sehr positiv und sehr dynamisch sein wird», erklärt er.

Eine Veranstaltung mit viel Motivation und vielen Blicken, «eine Gelegenheit, die Playa Padre uns Künstlern gibt, um aus unserer Komfortzone herauszukommen, zu experimentieren und uns daran zu erinnern, dass alles in uns ist, wohin wir auch gehen, die Kreativität kommt von innen und der Rest sind Werkzeuge, die uns helfen».

Leidenschaft für die Farben

Santiago Picatoste definiert sich als bildender Künstler, dessen Stil eine hyperästhetische Abstraktion ist, die auf der Neuen Abstraktion der 1970er Jahre basiert und dessen Leitmotiv die Farbe ist. «Meine Ideen entspringen meiner Leidenschaft für die Farben und alles, was man damit ausdrücken kann, wir können Empfindungen oder Emotionen mit der Wahl und der Mischung von Farben schaffen. In meinem Werk findet man Dynamik, Impressionismus, Action Painting, Gesten, die Aktion der Malerei, aber in einer hyperästhetischen Welt, ausgefeilter, ausgewogener», sagt er.

Seine Leidenschaft für die Farbe kommt aus seiner Heimat Mallorca, «wo es überall Farbe gibt und die Natur überschwänglich ist, dort habe ich mit Schwarz-Weiß gearbeitet und brauchte sie nicht. Aber dann begann ich zu reisen und Farbe war eine Notwendigkeit, als Kontrast zu den großen Städten, Madrid, Barcelona, New York oder Tokio», erklärt er.

Er bezeichnet sich selbst als Autodidakt, obwohl sein Studium der Schönen Künste und an der Escuela Libre del Mediterráneo Teil seiner Ausbildung waren. «Ich mag es, das Werk auf architektonische Weise zu zerlegen, mit Stücken, die atmen, so dass die Abstraktionen in der Schwebe bleiben und ihre eigene Bewegung, ihr eigenes Leben und Dynamik haben». Er stellt seit 1994 aus, und 1998 hatte er seine erste Einzelausstellung in Barcelona. Außerdem erhielt er Stipendien von der Stiftung Miró, der Casa de Velázquez, dem Museum für zeitgenössische Kunst in Rom und dem Kulturzentrum von Andratx. International bekannt wurde Picatoste 2008, als er in dem Buch 'Arte Español Contemporáneo' (Zeitgenössische Spanische Kunst) erwähnt wurde. Seine Gemälde befinden sich in Privatsammlungen, darunter Königshäuser, das Museum Helga de Alvear in Cáceres und symbolträchtige Gebäude wie der von Norman Foster entworfene IBM-Hauptsitz in Madrid.

«Ich male, was mir gefällt»

Letztes Jahr hat Santiago Picatoste den Rotary-Preis auf Mallorca gewonnen. «Das kleinste Bild, das ich besitze, misst 25x25 Zentimeter, ich male, wie es mir gefällt, in dem Format, das ich will, und mit den Werkzeugen, die ich will, ich habe sogar schon mit industriellem Chloroform gemalt, das die Pigmente auflöst, ich mag das Binom zwischen traditioneller Malerei und dem industriellen Bereich, Aluminium, Methacrylate, Chloroform, Holz... Ich genieße es, mit verschiedenen Materialien zu experimentieren, nur um mich selbst zu überraschen».

Das in Art Padre entstandene Gemälde erzählt eine Geschichte: «Die Architektur der Bildkomposition, eine Struktur in Überlagerung, mit geometrischen Schnitten, mit Komponenten wie eingefrorenen Sequenzen in einer inneren Struktur, die geometrisch ist, mit Anklängen an die Pop-Art mit einer urbanen Essenz und einer Hommage an die Abstraktion und vor allem eine Hymne an die Malerei», sagt er.

Und auf die Frage, wie er glaubt, dass die Leute seine Arbeit wahrnehmen, lächelt Picatoste und gesteht: «Man lernt zu wissen, dass sie nicht jedem gefallen kann, aber die Leute, die sich für meine Arbeit interessieren, glaube ich, sehen, dass es eine gewisse Leidenschaft gibt, einen Charakter, eine Dynamik, ein Chaos, das aus dem Bauch kommt, einen Moment der Improvisation, der kontrolliert werden muss, und dann eine Ordnung, ein Moment der Katharsis».