Pop und Hip Hop made in Málaga: Die Rückkehr von Julia Martín 'alias' Yulai Bombay

REGINA SOTORRÍO Málaga Donnerstag, 3. Juli 2025 Compartir

Sie trägt ein rosa Hemd, lila Lidschatten und eine glitzernde Spange im Haar. Es ist noch nicht einmal zehn Uhr morgens, aber nichts von alledem wirkt bei ihr aufgezwungen. Julia Martín (Málaga, 1987) ist so. Wie ihr Haus mit dem rosafarbenen Badezimmer, dessen Fliesen sie selbst entworfen hat – jede hat ihre eigenen Geschichte – und die Wand ihres Studios ist von oben bis unten mit Hüten aller Arten und Farben bedeckt. Und so ist es auch mit ihrer Musik: Es ist eine Mischung aus Klängen, Einflüssen und Stilen, die zusammenpassen. Die Sängerin, die eklektischste Stimme der Szene von Málaga, hat im April ihr zweites Album auf den Markt gebracht, dessen Titel eine Anspielung auf ihre Anfänge ist: 'Yulai Bombay', das 'aka', das ihre Freunde ihr gaben, als sie als Teenager zu singen begann, weil sie den Reim lustig fanden. «Ich vermisse die Freunde aus meinem Viertel, die ruhigen Nachmittage, an den Strand zu gehen, ohne auf die Uhr zu schauen, ohne Druck zu haben, zu singen und zu tanzen um der Sache willen... Ich habe Yulai Bombay vermisst und nun ist sie zurück, um zu bleiben», sagt sie.

'Yulai Bombay' ist sie, ihr ganzes Universum, aber mit einem Hauch von Reife. Musikalisch bewegt sie sich wieder einmal ganz natürlich durch elektronischen Pop, Neo-Soul und Hip-Hop mit einem Hauch von Jazz. Es wird gerappt, auch wenn sie sich selbst nicht als Rapperin sieht. Und sie moduliert ihre Stimme wie die Frontfrau einer Soul-Band, obwohl sie das auch nicht ist. Ihr neues Album ist eine Absichtserklärung: Songs wie 'Low', 'Me Kisiste' und 'Lo que no hago jamás' sind völlig unterschiedlich, aber alle mit ihrem Stempel.

Es sind Lieder, die in einem Flugzeug, an einem Fluss in Málaga oder auf einem Dach im Stadtzentrum entstanden sind, und sie alle verbreiten 'gute Vibes', wie man in einer Ecke ihres Hauses lesen kann. In ihrer Welt gibt es Fantasie, Farben, Freude, Positivität, «Spiel und Illusion», fügt sie hinzu. «Ich bin ein Superclown, das war ich schon immer, obwohl ich auch ein verantwortungsvolles Erwachsenenleben führe. Man kann alles miteinander kombinieren», sagt sie mit einem breiten Lächeln. Aber manchmal muss man sich daran erinnern, woher man kommt und wie dieser Wunsch am Anfang war. Deshalb holt sie sich jetzt ihr alias Yulai Bombay zurück. «Weil ich ein paar Dinge vergessen hatte und wieder dorthin zurückkehren musste, wo alles begann», erklärt sie.

Wenn sie zurückblickt, sieht sie sich selbst zu Michael Jackson tanzen oder die Tangos von La Repompa singen. Die Kunst begleitet sie auf die eine oder andere Weise schon seit ihrer Kindheit: Sie wuchs umgeben von der Kreativität ihrer Eltern Paco Aguilar und Mariana Martín auf, den Gründern der Grafikwerkstatt Taller Gravura. Sie hat schon immer gerne gezeichnet und gemalt. Sie sagt, dass sie jetzt, als Erwachsene, gemerkt hat, dass diese Routine des Malens und Musikhörens, die sie von ihren Eltern übernommen hat – und immer noch praktiziert – ihr «viel Ruhe» gibt. Aber was sie aktiv hält, sind die Live-Acts. Zunächst studierte sie Musikinterpretation an der Theaterschule Málagas; dann führte sie ihr Wunsch, mehr zu leben und zu lernen, für eine gewisse Zeit nach London. Zurück in der Heimat, im Urlaub, begegnete sie Enrique und Andy, Los Negroides, die auf der Straße spielten, und schloss sich ihnen an, und gewann durch die Auftritte auf der Straße an Routine, Spontaneität und Vertrauen.

Und von der Straße ging sie ins Studio, und brachte ihr erstes Album 'S.U.P.E.R.R.E.A.L' (2019) heraus. Doch dann kam die Pandemie, die Promotion stoppte, ihr Proberaum wurde geschlossen... und es war Zeit für ein Comeback. es hat sechs Jahre gedauert, bis sie 'Yulai Bombay' veröffentlicht hat, sechs Jahre, in denen sie nicht aufgehört hat zu arbeiten, zu komponieren und mit einer Band oder alleine mit ihren Loops, die sie bestens beherrscht, zu singen. Sie nahm sogar an der spanischen Talentshow 'Cover Night' teil. Sie hätte schon längst ein neues Album haben können. «Aber als ich einen Teil davon hatte, habe ich alles gelöscht und neu angefangen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich mag».

'Yulai Bombay' ist das, was sie will. Jetzt hat sie das Gefühl, dass sie sich in einem guten beruflichen Moment befindet, sie ist glücklich und das sieht man. Sie wird emotional, wenn sie über ihr Sextett und das Team spricht, das sie bei diesem Prozess begleitet hat. «Ich habe sehr viel Glück gehabt», gibt sie zu. Sie sagt, dass Lieder «kommen, um zu helfen», und genau das ist mit diesem Lied der Befreiung mit dem Titel 'Lo que no hago jamás' geschehen. In einer Zeit mit viel Stress und angesammelter Arbeit hat sie sich hingesetzt und über all das nachgedacht, was sie gerne tun würde, aber nie tun konnte, eine Sammlung von Wünschen, mit denen sie einen der motivierendsten und lustigsten Songs von 'Yulai Bombay' geschrieben hat. «Es kann nicht alles Arbeit sein, und das sehe ich jetzt auch so. Ich bin gereist und ich habe mehr Zeit mit meinen Freunden verbracht. Jedes Mal, wenn ich es anhöre, erinnere ich mich daran», sagt Julia Martín. In einem anderen Stück findet sie die Stimme ihres Großvaters Pedro Casero, eines Flamenco-Sängers, den sie nie gekannt hat, auf einer alten Aufnahme wieder und kann sich den Traum erfüllen, mit ihm zu singen.

Am 12. Juli kann man Julia Martín bei dem Festival Yellow Sound im Kulturzentrum La Térmica sehen. Karten sind für 10 Euro auf https://www.eventbrite.es/ erhältlich.