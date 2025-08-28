Svetlana Kalachnik: «Mein Atelier in Málaga soll Magie und Charme besitzen»

CHUS HEREDIA Málaga Donnerstag, 28. August 2025 Teilen

Ihr künstlerischer Blick ist voller Originalität und einer eigenen Identität. Ihr Auftreten ist entschlossen und gleichzeitig einfühlsam. Svetlana Kalachnik hat gerade ihr Mal- und Grafikatelier in das Viertel La Victoria verlegt. Und sie hat einem Raum, von dem nur wenige eine solche Verwandlung erwartet hätten, eine Seele gegeben. Der Ort ist ein Spiegel ihrer überwältigenden Persönlichkeit und hier wird sie weiterhin Unterricht und viel Kreativität bieten. Außerdem soll er der Ursprung einer Vereinsbewegung rund um die Grafik sein. Sie möchte, dass SK ART Talleres in dem Viertel Wurzeln schlägt und dazu beiträgt, es zu bereichern. Sie öffnet uns unter den aufmerksamen Blicken von Manu und Manuela, ihrem Mann und ihrer Tochter, die Türen zu diesem Ort, der nach Neu riecht.

Wie haben Sie mit dem Malen angefangen?

Mit fünf Jahren. Meine Mutter sah, dass ich sehr lebhaft und unruhig war, mich aber sehr beruhigte, wenn ich zu malen begann. Die Zeit schien stillzustehen, und ich verbrachte viele Stunden damit. Sie wollte meine Energie von Anfang an auf die Kunst lenken. Sie hatte Recht. Nach der Grundschule habe ich fünf Jahre lang eine Kunstschule in meiner Stadt (Voronez, Russland) besucht und bin dann an die Akademie der Schönen Künste gegangen. Seitdem habe ich immer gemalt.

Hatte die Kunst etwas mit Ihrer Ankunft in Málaga zu tun?

Das ist jetzt schon 26 Jahre her... Ich habe die Kunst mitgebracht und gleichzeitig entdeckt, dass Málaga voller Kunst ist, sodass es mir leicht fiel, mich hier einzuleben.

Was ist Ihnen aus künstlerischer Sicht von damals in Málaga in Erinnerung geblieben?

Es war unglaublich. Man hat mich direkt vom Flugzeug zu einem Flamenco-Konzert mitgenommen. Und zum Schinkenessen. Das war ein wunderbarer Eindruck, der über diese Anekdote hinausging. Ich hatte das Bedürfnis zu bleiben. Und seitdem sind natürlich viele Dinge hinzugekommen.

Was bedeutet Málaga für Sie?

Alles. Es ist eine Stadt voller Licht, voller guter Menschen... Hier ist meine Familie. Die Strände, die Gastronomie, der Wein, die Kunst, der Flamenco, die Straßen und unglaublichen Ecken...

Sie haben gerade das Tor der Garage nebenan mit einem Gemälde der Kathedrale verschönert...

Ich würde gerne mehr solche Aktionen machen, wenn sich die Gelegenheit bietet.

Sie haben vor Kurzem ihr Atelier vom Soho in die Calle Paco Miranda verlegt. Was planen Sie hier?

Ich möchte einen Kulturraum schaffen, kleine Ausstellungen veranstalten, die dem Raum und den Werken meiner Schüler entsprechen. Es ist auch mein Arbeitsplatz. Ich möchte, dass es ein magischer Ort ist, ein Raum mit viel Charme, viel Kunst, Ruhe und einer guten Atmosphäre. Es freut mich sehr, wenn einer meiner Schüler eine eigene Ausstellung veranstaltet.

Aber Sie haben auch ein starkes Bewusstsein für Ihr Viertel und versuchen, mit diesem Raum das Umfeld zu bereichern...

Ja, das stimmt. Wir haben eine ökologische Werkstatt. Wir recyceln Papier und ich fertige meine Radierungen ohne die Benutzung von Säuren an. Wir malen auch mit Ölfarben, ohne Lösungsmittel, nur mit Ölen und die Kinder verwenden hochwertiges Recyclingpapier, was auch viel besser für ihre Gesundheit ist.

Haben Sie schon Ihr Meisterwerk geschaffen? Sind Sie sehr anspruchsvoll?

Nein, nein. Welcher Künstler kann schon glauben, dass er das erreicht hat? Keiner. Wenn man dabei ist, ein Werk zu malen, hat man oft das Gefühl, dass es das beste seines Lebens ist. Und wenn man fertig ist, sieht man immer noch viel Raum für Verbesserungen. Das Beste kommt immer noch. Das ist das Wesen des künstlerischen Prozesses und das, was einen dazu antreibt, immer mehr zu schaffen. Es ist eine Art Sucht, die einen letztendlich dazu bringt, sein Werk zu verbessern, dank dieser Unruhe, die einen nicht rasten lässt. Man weiß immer, dass man es besser machen kann.

Gibt es unter all Ihren Werken eines, das für Sie besonders bedeutungsvoll ist, sei es aus künstlerischen oder anderen Gründen?

Ich bleibe bei meinen Drucken, weil ich das Resultat unglaublich finde. Ich arbeite mit der Mezzotinto-Technik, die für mich das Perfekteste ist, was es auf der ganzen Welt gibt. Außerdem ist sie etwas ganz Besonderes, weil die Druckpresse von meinem Mann Manu hergestellt wurde, der ein Jahr dafür gebraucht hat. Es ist ein sehr großes Exemplar, und damit kann ich Dinge machen, die mich begeistern.

Wie sehen Sie die Kulturpolitik der Stadt?

Man müsste sich mehr um die Mikrokultur kümmern. Die kulturelle Essenz Málagas muss zurückkehren.

Was sind Ihre nächsten Pläne?

Ich habe gerade in Barcelona ausgestellt. In den letzten Jahren hatte ich mehrmals Werkschauen in Taiwan, Dänemark ... Meine nächste Ausstellung wird in den neuen Räumlichkeiten der Galerie Benedito in Málaga sein. Und bald habe ich auch eine weitere in London.

Sie haben ein Kinderbuch mit Illustrationen veröffentlicht 'El Gato, el ratón y la pequeña Manuela'. Wird es weitere geben?

Das Illustrieren ist ein sehr wichtiger Teil meines Lebens und ich werde damit weitermachen. Tatsächlich arbeite ich gerade an einem zweiten Buch. Es wird keine Geschichte sein, sondern etwas viel Umfassenderes und Interessanteres...

Sind Sie in Málaga jemals auf Vorurteile gestoßen, weil Sie aus einem anderen Land kommen?

Überhaupt nicht. Von Anfang an haben mich alle wunderbar aufgenommen. Die Menschen sind sehr offen und gastfreundlich. Ich fühle mich privilegiert. Ich bringe zwei Kulturen zusammen. Ich habe das Glück, meine eigene russische Kultur mit dem zu verbinden, was ich hier aufgenommen habe. Das vereine ich in meiner Kunst, und es scheint den Menschen zu gefallen. Deshalb glaube ich, dass mir meine Kunst sehr geholfen hat, mich zu integrieren.

Sie malen nur wenige Landschaften. Aber welchen Ort in Málaga würden Sie gerne verewigen?

Die Baños del Carmen. Und tatsächlich plane ich, mehrere Bilder zu malen, mit Sonnenuntergängen und vielen Menschen, die natürlich essen, das darf hier nicht fehlen.