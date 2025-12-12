Kurzer, aber eindrucksvoller Aufstieg zur Escarihuela-Kapelle in der Serranía de Ronda

JAVIER ALMELLONES Montejaque Freitag, 12. Dezember 2025 Teilen

Um diese Route zu begehen, muss man nach Montejaque fahren. Genauer gesagt in die Altstadt, in der sich sowohl das Rathaus als auch die Kirche Santiago befinden. Versuchen Sie, Ihr Fahrzeug dort oder in den umliegenden Straßen zu parken.

Der Ausgangspunkt ist die Kirche Santiago, die über diesen beliebten Weg mit zwei weiteren religiösen Sehenswürdigkeiten von Montejaque verbunden ist: der Einsiedelei Escarihuela und der Kapelle Cruz del Milagro. Vom Platz aus, auf dem Sie den Turm der Stadtkirche sehen können, nehmen Sie die Avenida de Andalucía und lassen die Altstadt und dann den Stadtkern hinter sich. Nach den Brunnen Fuente Nueva und Fuente Vieja (dem ehemaligen Waschplatz) gelangen Sie auf die Avenida de Knittlingen (MA-8402).

J. A.

Etwa einen Kilometer nach dem Startpunkt treffen Sie auf den Weg nach Grazalema, dem Sie folgen; seien Sie bitte vorsichtig beim Überqueren der Landstraße MA-8402. Schon bald stoßen Sie auf den Gemeindefriedhof von Montajaque und von dort aus ist es nicht mehr weit bis zur Ermita de la Escarihuela.

Vom Eingang des Friedhofs aus ist der gepflasterte Weg, der zur Einsiedelei führt, deutlich zu sehen. Er verläuft im Zickzack, was den Aufstieg erleichtert und verschiedene Panoramablicke auf Montejaque und die Umgebung ermöglicht. Der Höhenunterschied vom Friedhof bis zum Vorraum der Kapelle beträgt etwa achtzig Meter auf etwas weniger als einem halben Kilometer. Es ist ratsam, diese Steigung zu bedenken, um seine Kräfte einzuteilen.

So gelangen Sie zur Einsiedelei Escarihuela, die in Montejaque und anderen umliegenden Dörfern sehr beliebt ist. Dort wird die Virgen de la Escarihuela verehrt, die die Einwohner von Montejaque Virgen de la Concepción nennen. Der mündlichen Überlieferung zufolge wurde das Bildnis, dem mehrere Wunder zugeschrieben werden, von der Stadt Ronda angefordert, die unter einer Pestepidemie litt – möglicherweise im 17. Jahrhundert. Eine Gruppe von Einwohnern aus Montejaque versuchte, das Bildnis in die Stadt mit der berühmten Schlucht zu bringen. Als sie sich jedoch vom Dorf entfernten, stellten sie fest, dass es immer schwerer wurde. Tatsächlich war es irgendwann unmöglich, weiterzugehen. An dieser Stelle wurde die Kapelle Cruz del Milagro (Kreuz des Wunders) errichtet. Sie liegt etwa vierhundert Meter von der Einsiedelei entfernt.

Um dorthin zu gelangen, müssen Sie also nur etwas weniger als einen halben Kilometer auf einem fast ebenen Weg zurücklegen. Danach können Sie den Panoramablick auf die Umgebung genießen. Von dort aus können Sie umkehren oder, wenn Sie noch weiterwandern möchten, den Weg weitergehen, der theoretisch bis nach Ronda führt.

Flora und Fauna

Über der Kalkstein-Landschaft von Montejaque sind häufig Gänsegeier, einige andere große Raubvögel und verschiedene Arten von Rabenvögeln zu sehen. Auch Steinböcke kraxeln durch diese zerklüfteten Berge, die in den steilsten Gebieten rund um die als Escarihuela bekannte Gegend mit ihren fast senkrechten Steigungen überraschen.