In Algarrobo, Málaga und Casarabonela kann man Geschichte live erleben

Beatrice Lavalle Málaga Donnerstag, 18. September 2025 Teilen

In verschiedenen Gemeinden Málagas kann man dieser Tage anhand von Nachstellungen einen Einblick in historische Ereignisse erhalten. Vom 19. bis zum 21. September wird in Algarrobo mit der Fiesta de la Quema an den gescheiterten Versuch der französischen Truppen erinnert, die Gemeinde im Jahr 1811 in Brand zu setzen. Neben den historischen Nachstellungen werden auch andere Aktivitäten wie eine poetische Führung durch die Sehenswürdigkeiten der Gemeinde am 20. September um 10 Uhr geboten. Ebenfalls am Samstag wird am Fluss ein Reiterwettbewerb und am Nachmittag eine Pferdeshow veranstaltet. Das Highlight des Tages ist das Konzert der Band Triana um 23 Uhr im Parque de la Escalerilla.

In Málaga Stadt erinnert die Vereinigung Teodoro Reding am 20. September an den Schweizer General, der Anfang des 19. Jahrhunderts Gouverneur von Málaga war. Um 11.30 Uhr findet von der Fuente de Reding aus ein Straßenumzug in historischen Uniformen statt, der zu dem Teodoro Reding gewidmeten Monument auf der Plaza de la Malagueta führt, wo um 12 Uhr der Hauptakt der Hommage stattfindet.

Ein weiteres historisches Fest findet am 20. September ab 12 Uhr in Casarabonela statt. Der Ort versetzt sich mit der historischen Nachstellung 'La Duda' in das Jahr 1560 zurück. Daneben werden ein Mittelaltermarkt, Raubvogelvorführungen und viele andere Aktivitäten geboten.