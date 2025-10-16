Alhaurín de la Torre feiert am Wochenende sein viertes Bierfest

Isabel Méndez Alhaurín de la Torre Donnerstag, 16. Oktober 2025 Teilen

Alhaurín de la Torre feiert an diesem Wochenende sein Bierfest, das nun schon zum vierten Mal stattfindet. Die Veranstaltung findet wieder auf dem Feriagelände statt. Drei Tage lang können die Besucher an zahlreichen Ständen verschiedene nationale und internationale Craft-Marken genießen, und es wird auch Live-Musik und Food Trucks mit einer Vielzahl von Speisen geben.

Das Festival findet vom 17. bis 19. Oktober statt, und zwar zu unterschiedlichen Zeiten. So wird die Eröffnung am Freitag um 19 Uhr sein, während das Fest am Samstag um 12 Uhr beginnt und bis in die frühen Morgenstunden dauert. Am Sonntag beginnt es ebenfalls um 12 Uhr, endet aber um 19 Uhr.

Am Freitag treten die Gruppen Velacruz (19 Uhr) und Comando G (22 Uhr) auf. Am Samstag gibt es drei Auftritte: Papa's Band um 13 Uhr nachmittags; Zayas Cover Band um 18 Uhr und Los Lolipopers um 22 Uhr abends. Am Sonntag ist die Band Capitán Vinilo an der Reihe, die um 15 Uhr auf der Bühne stehen wird.