Almáchar feiert seine Fiesta del Ajoblanco

Marcus Krähnke Almáchar Donnerstag, 4. September 2025 Teilen

Freunde des Ajoblanco und der Verdiales-Klänge kommen an diesem Samstag, den 6. September bei der 'Fiesta del Ajoblanco' in Almáchar voll auf ihre Kosten. Das Fest beginnt um 10 Uhr mit einem Kurs zur Zubereitung der traditionellen kalten Mandel-Knoblauch-Suppe; von 12 bis 15 Uhr sowie von 18 bis 20.30 Uhr finden Verköstigungen an an mehreren Orten der Gemeinde statt; teilweise sind sie mit Führungen kombiniert. Auftritte von Verdiales-Gruppen, dem Chor 'Luz de Luna' sowie mehrerer Ballettgruppen runden das Programm ab. Gegen Ende des Tages werden die 'Premios Ajoblanco' für herausragende Projekte verliehen.

28. bis 31. August. Das ausführliche Programm ist auf https://www.andaluciamia.com/es/tours/fiesta-del-ajoblanco-en-almachar-una-tradicion-tipica-de-la-axarquia-costa-del-sol/ zu finden.