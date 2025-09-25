Almogía zollt der Mandel mit dem Día de la Almendra Tribut
Die im Guadalhorce-Tal gelegene Gemeinde Almogía feiert am 28. September ihren Mandel-Tag
Beatrice Lavalle
Almogía
Donnerstag, 25. September 2025
Die im Guadalhorce-Tal gelegene Gemeinde Almogía feiert am 28. September ihren Día de la Almendra, mit dem an die Bedeutung dieser Trockenfrucht für die Gemeinde erinnert wird. Der Mandelanbau und deren Verarbeitung waren lange Zeit der wirtschaftliche Motor Almogías und hat tiefe Spuren in der Gastronomie und den Traditionens des Ortes hinterlassen. Das Fest beginnt um 11 Uhr mit der Eröffnung der Stände, an denen lokale Produkte angeboten werden. Anhand von Vorführungen und Ausstellungen kann man traditionelle Handwerke und den Prozess der Mandelverarbeitung kennenlernen, in den Bars werden typische mit Mandeln hergestellte Gerichte angeboten. Musikalisch wird das Fest von Verdiales-Gruppen, Chören, Pop-Rock-Bands und DJs untermalt.
