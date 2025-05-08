Alphaville und Al McKay von Earth Wund and Fire beim Festival Arena in Marbella

B. LAVALLE MÁLAGA. Donnerstag, 8. Mai 2025 Teilen

Auch dieses Jahr wird die ehemalige Stierkampfarena von Puerto Banús in der Avenida Pilar Calvo Konzerte und andere Veranstaltungen beherbergen. Das diesjährige Programm wird am 23. Mai das House-Label Defected mit den Künstlern Groove Armada (DJ Set), Hannah Wants, Low Steppa und Monki eröffnen.

Einen Tag später werden das Britische Trap-Duo D-Block Europe sowie weitere Stars der Rap- und Hip-Hop-Szene zu sehen sein.

Die in den 1980er Jahren gegründete deutsche Pop-Band Alphaville, die mit Songs wie 'Big in Japan' 'Forever Young' und 'Sounds Like a Melody' ihre größten internationalen Erfolge feierte, wird am 13. Juni zu sehen sein. Die Band, die nach mehreren Umbesetzungen immer noch aktiv ist, startete 2024 durch den Remix von David Guetta, bei dem sie von der Sängerin Ava Max begleitet wird, nochmal richtig in den Hitparaden durch.

Der russische Pop-Sänger Valery Meladze wird am 21. Juni ein Konzert in Marbella Arena geben, bei dem er von seinem Bruder, dem Komponisten Konstantin Meladze begleitet wird.

Der House-Music ist das Konzert vom 18. Juli mit dem australischen DJ und -Produzenten Sonny Fodera gewidmet.

Am 8. August wird bei der Tribute-Show 'This is Michael' an den Sänger Michael Jackson erinnert, während am 9. August mit 'God Save the Queen' Pablo Padín als Freddie Mercury die legendäre britische Pop-Rock-Band aufleben lässt.

Der Disco-Music und dem New Yorker Studio 54 wird am 16. August Tribut geleistet. Al McKay ehemaliges Mitglied der Soul- und Funk-Band Earth, Wind & Fire wird in Begleitung von Tim Owen, DeVere Duckett, Claude Woods und dem Ex-Gitarristen von Earth, Wind & Fire, Gregory Moore, große Hits der vielprämierten Band wie etwa 'Boogie Wonderland', 'Let's Groove', 'Fantasy', 'After The Love Is Gone' oder 'Shining Star' interpretieren. Als krönender Abschluss wird der New Yorker DJ Nicky Siano das Publikum in die wilden Nächte des Studio 54 zurückversetzen.

Am 22. August steht mit 'The Beatles Symphonic Fantasy' ein weiteres Tribute-Konzert auf dem Programm. Ein 30-köpfiges Sinfonieorchester wird die von dem Dirigenten und Musiker Damián Mahler neu arrangierten Songs der Fab Four interpretieren.

Das musikalische Programm beschließt am 13. September das dänische Pop-Duo Nik & Jay, das erstmals in Spanien auftreten wird.

Nähere Information zu den Veranstaltungen ist auf der Website https://marbellaarena.com zu finden, auf der man auch die Eintrittskarten erwerben kann.