Der Pianist Chano Domínguez. EFE/ JAVIER ETXEZARRETAZ
Ausklang der Jazz-Reihe von Torremolinos mit Chano Domínguez

Beatrice Lavalle

Torremolinos

Donnerstag, 14. August 2025

BEATRICE LAVALLE. Das letzte Konzert der Jazz-Reihe, die von der Gemeinde Torremolinos in Zusammenarbeit mit dem Jazz Club Clarence im Parque de la Batería veranstaltet wird, bestreitet am 18. August der Flamenco-Jazz-Pianist Chano Domínguez. Der Musiker, der seine Karriere in der andalusischen Progressive-Rock-Band Cai begann, machte sich später als Solo-Künstler durch seine Fusion von Flamenco, Jazz und Latin-Jazz einen Namen. Domínguez, der 2020 mit dem Staatspreis für aktuelle Musik ausgezeichnet wurde, hat mit Künstler wie etwa Javier Ruibal, Tito Alcedo, Henry Cole und Javier Colina zusammengearbeitet.

C/Decano Antonio Seoane. 18. August, 21.30 Uhr. Eintritt frei.

