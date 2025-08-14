Sur Deutsche

Das Konzert der Folk-Metal Band Mägo de Oz ist einer der Höhepunkt des Festes. SUR
Benalmádena Pueblo lässt es bei seiner Feria krachen

Beatrice Lavalle

Benalmádena

Donnerstag, 14. August 2025

Bis zum 17. August wird in Benalmádena Pueblo die Feria de la Cruz gefeiert. Auf dem Festgelände Los Nadales werden ab 20 Uhr die üblichen Jahrmarktstraditionen geboten. Ab 21.30 Uhr kann das Jugendfestzelt besucht werden, in dem bis in die frühen Morgenstunden Konzerte stattfinden und DJs auflegen. Im Auditorium Virgen de la Cruz spielt ab 21.45 Uhr ein Orchester zum Tanz. Hier finden auch die Großveranstaltungen statt. So ist am 14. August um 24 Uhr die Band Mägo de Oz und um 1.30 Uhr die Gruppe Indiana zu sehen, am 15. August treten um 0.30 Uhr José Manuel Soto und um 2 Uhr Tumbaitos auf, am 16. August steht um 23.30 Uhr die Tour Old school und um 2 Uhr ein Konzert von Pop FM auf dem Programm und am 17. August beschließen Salistre (24 Uhr) und Maleando (1.30 Uhr) das Fest. Vom 15. bis zum 17. August kann zudem auf der Plaza de las tres Culturas ab 11 Uhr die Tages-Feria besucht werden, auf der sportliche Aktivitäten, Gastronomische Kostproben und Konzerte geboten werden. Die Prozession der Schutzheiligen findet am 15. August um 19.30 Uhr von der Plaza del Alguacil aus statt.

Bis zum 17. August. Das ausführliche Programm ist auf www.facebook.com/BenalmadenaFiestasyTradiciones/ zu finden.

