El Borge feiert sein Fest rund um die Rosinenproduktion

Mit einem Straßenumzug der Musikkapelle San Gabriel wird am 21. September um 11 Uhr der Día de la Pasa in El Borge eröffnet. Das der Muskateller-Rosine, einem der bedeutendsten Wirtschaftszweige dieser Axarquía-Gemeinde, gewidmete Fest bietet den ganzen Tag über Aktivitäten rund um die getrocknete Traube. Um 12 Uhr werden die Stände eröffnet, an denen Rosinen und Wein zum Kosten angeboten werden. Auf der Plaza de la Constitución kann man ab 12.15 Uhr unter der musikalischen Begleitung von Verdiales-Gruppen die Techniken der Rosinenproduktion von der Ernte bis zum Trocknen kennenlernen. Etwas später wird auf der Plaza del Pocillo das typische Traubentreten demonstriert. Von 12 bis 16 Uhr kann im Kulturhaus Miguel Hernández die Ausstellung 'Ventanas al arte y al Moscatel' besucht werden. Um 13.30 Uhr findet auf der Plaza de la Constitución der offizielle Teil des Festes mit der Verleihung der Preise an herausragende Persönlichkeiten statt. Der Ehrenpreis des Festes geht dieses Jahr an den Humoristen Tomás García. Um 14 Uhr werden zum symbolischen Preis von einem Euro Migas, Bauernsalat und Wurstteller angeboten. Ab 17 Uhr beginnt das musikalische Programm, das Auftritte von Deni Peña, der Gruppe Ñ Clan und ein Flamenco-Festival mit unter anderem El Petro und Pedro 'El Granaíno' umfasst.