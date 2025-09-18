Sur Deutsche

Zicklein füttern ist eine der beliebtesten Aktivitäten des Festes. SUR
Ziegenfest

Casabermeja veranstaltet ein Fest rund um die Ziege

Workshops, Märkte mit Kunsthandwerk und lokalen Produkten, Konzerte und Ausstellung von Ziegen

Beatrice Lavalle

Casabermeja

Donnerstag, 18. September 2025

Workshops, Märkte mit Kunsthandwerk und lokalen Produkten, Konzerte, Ausstellung von Ziegen, Zickleinfüttern und Ausflüge mit Ziegenhirten sind nur einige der zahlreichen Aktivitäten, die die Fiesta de la Cabra malagueña von Casabermeja am 20. und 21. September bieten wird. Für einige Veranstaltungen ist eine Voranmeldung notwendig, die über die Website erfolgen kann. Dem Fest in der nördlich der Provinzhauptstadt Málaga gelegenen Gemeinde geht am 19. September um 21.30 Uhr eine Käsekostprobe voraus. Der Markt kann am 20. und 21. September jeweils von 11 bis 20 Uhr besucht werden. Einer der Höhepunkte des Festes ist das Konzert der Gruppe Black Soul am 20. September um 18 Uhr auf der Bühne Fuente Abajo.

